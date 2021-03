Giovanni Scifoni, chi è: età, carriera e curiosità sull’attore

Giovanni Scifoni è un attore, scrittore e regista italiano. L’uomo è decisamente conosciuto dal pubblico. Scopriamo di più su di lui.

Classe 1976, l’attore è nato a Roma il 23 maggio. Scifoni è cresciuto in una famiglia numerosa dato che è il quarto di sei fratelli. Il suo amore e passione per l’arte si è manifestato fin dalla tenera età.

Non solo recitazione, ma anche canto e fumetto. Un artista davvero poliedrico. Nonostante tutte queste passioni, l’uomo si descrive come una persona molto pigra, legatissima a figli e famiglia. Scopriamo altre curiosità su di lui.

Giovanni Scifoni: ecco tutto quello che c’è da sapere su di lui

Attore, scrittore, drammaturgo, regista teatrale e anche conduttore televisivo. Scifoni può davvero vantare una carriera ampia e variegata. La passione per le arti è cresciuta con lui e questo l’ha portato a diplomarsi all’Accademia Nazionale di Arte Drammatica nel 1998.

All’inizio della sua carriera ha anche partecipato a diverse tournée teatrali al fianco di numerosi personaggi di spicco come Paolo Poli, Sebastiano Lo Monaco e Patrick Rossi Gastaldi. Proprio in questa occasione si dedica a portare avanti la sua carriera da regista.

Tra le sue esperienze non c’è solo il teatro ma troviamo anche ruoli per il grande e piccolo schermo. L’esordio al cinema arriva nel 2003 con “La Meglio Gioventù”. L’anno più ricco di ruoli sarà il 2014. In quel periodo recita in “Purché finisca bene”, “A testa alta – i martiri di Fiesole”, “Una pallottola nel cuore” e “Un passo dal cielo“. Sempre nel 2014 diventa il protagonista di “Squadra Antimafia 7” e diventa ospite fisso a “Beati Voi” su Tv2000.

Nell’ultimo anno lo abbiamo invece visto impegnato nella serie “Doc nelle tue Mani“. Per quanto riguarda la sua vita privata, l’attore è molto riservato. E’ sposato dal 2005 con Elisabetta, ma non ci sono molte foto che li ritraggono insieme. La coppia ha anche tre figli: Tommaso, Cecilia e Marco. Scifoni dà molta importanza alla loro educazione artistica e impartisce loro lezioni di musica.