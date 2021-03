Federico Fashion Style vittima di un vile agguato: “Che ho fatto di male?”

By

Federico Fashion Style, famosissimo parrucchiere dei vip, ha pubblicato un video nel quale mostra i danni fatti alla sua macchina, distrutta a Cagliari da un branco di vandali.

Nuova gatta da pelare per Federico Fashion Style. L’hair stylist più famoso d’Italia è stato vittima di un vile atto vandalico durante la sua nuova tournée in Sardegna. Dopo la chiusura dei suoi saloni a causa della zona rossa il personaggio è approdato sull’isola, ma la sua trasferta – con tappe da Iglesias a Olbia, passando per Oristano, Cagliari, Sassari, Alghero e Quartucciu – ha fatto storcere a più d’uno. E dal disappunto all’agguato, purtroppo, il passo è stato breve.

La reazione di Federico Fashion Style

Poche ore fa Federico Fashion Style si è sfogato su Instagram dopo aver trovato la sua auto danneggiata a Cagliari: “Mi hanno distrutto la macchina, me l’hanno graffiata”. Il celebre parrucchiere ha mostrato in un video condiviso sui social network i danni fatti alla sua auto, devastata da un banco di vandali. Ma ha anche detto chiaramente che non basterà questo a fermarlo.

“Io la macchina la sistemerò ugualmente – annuncia Federico -. Queste sono le persone che vengono incitate all’odio. Qual è il problema? Cosa ho fatto di male? Sto andando a lavorare, sono un imprenditore. Fare una cosa del genere…”. Quindi prosegue il ragionamento: “Sarei andato a cena quando era zona bianca? Ma quante persone lo hanno fatto? Se sono potuto venire in Sardegna è perché ho rispettato tutte le regole. Ho fatto il tampone, mi sono registrato a ‘Sardegna sicura’, quindi a chi ho tolto il lavoro?”. “La gente è cattiva”, conclude amaramente.

