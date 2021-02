Federico Fashion Style disperato in stazione: terribile disavventura

Il parrucchiere dei Vip Federico Fashion Style è scoppiato in lacrime alla stazione. Scopriamo insieme che cosa gli è successo.

Federico Fashion Style, il celeberrimo parrucchiere dei Vip, si è nuovamente imbattuto in una piccola disavventura. L’uomo non ha però reagito particolarmente bene al contrattempo, e la sua reazione ha catturato l’attenzione di tutto il web. È scoppiato a piangere all’interno della stazione, Federico, e non solo. Si è infatti anche premurato di denunciare il terribile fatto tramite Instagram stories. Scopriamo insieme tutto quello che è successo.

Il parrucchiere ha perso il treno per Roma che lo avrebbe ricondotto a casa sua. Federico si trovava a Milano per la puntata di ieri, 31 Gennaio 2021, di Live – Non è la D’Urso e avrebbe dovuto in seguito ritornare nella propria città. Qualcosa è però andato storto e l’influencer non è riuscito a prendere il mezzo in tempo. La sua reazione è stata disperata e drammatica, ed ha attirato l’attenzione di tutto il web. Federico si è infatti messo a piangere in stazione a Milano in seguito al contrattempo.

L’intero accaduto è stato documentato dal parrucchiere, che ha condiviso e raccontato tutto tramite Instagram stories. L’uomo ha mostrato al web la lunghissima fila alla stazione a causa dei controlli anti-Covid ai quali i passeggeri sono sottoposti. L’influencer ha così denunciato senza peli sulla lingua sia il fatto che gli abbiano fatto perdere il mezzo, sia l’inammissibile assembramento di persone per salire. L’uomo è scoppiato in lacrime, affermando anche che l’autocertificazione non gli sia nemmeno stata controllata.

Federico Fashion Style fuori dai gangheri: le parole del parrucchiere

Federico Fashion Style è uscito dai gangheri dopo aver perso il treno di ritorno per Roma. Il parrucchiere ha denunciato la sua disavventura tramite Instagram stories. “Ma vi sembra normale fare una fila di questo genere? Tutti in fila e si perde il trono, quindi io ho perso il treno.” ha affermato Federico. “Ma voglio capire una cosa: in questa maniera non si prende il Covid? Tutti appiccicati l’uno all’altro, fanno perdere il treno alla gente, perché devi arrivare qui almeno 40 minuti prima. Si perde il treno perché loro ti fanno perdere il treno. Il Covid così non si prende secondo loro”. Dopo essersi calmato, l’influencer ha spiegato a mente fredda tutto quello che è successo, raccontando per filo e per segno il suo contrattempo.