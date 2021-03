“Affermazioni gravi”: Fabrizio Corona decide di denunciare Aldo Grasso

Ivano Chiesa, avvocato di Fabrizio Corona, annuncia su Instagram: “mi ha incaricato di procedere nei confronti di Aldo Grasso”.

Ultimamente online si trovano ovunque articoli su Fabrizio Corona e la sua reazione alla notizia di dover tornare in carcere: pare infatti che l’uomo, dopo giorni di protesta, abbia avuto un vero e proprio crollo emotivo. Tra i giornalisti, c’è chi riporta semplicemente la notizia e chi, invece, offre ai lettori anche il suo personale punto di vista: a quanto pare, in questa seconda categoria ricade anche Aldo Grasso. Il giornalista, con il suo articolo dal titolo “Corona deve salvarsi da solo” ha attirato su di sé il disappunto di Corona stesso e del suo avvocato Ivano Chiesa. “Cosa si può fare con uno così?” scrive Grasso, “uno che ha deciso di violare tutte le regole per essere sempre al centro dell’attenzione?”.

La risposta su Instagram

Letto l’articolo, Ivano Chiesa ha risposto ad Aldo Grasso scrivendo un lungo post sul profilo Instagram di Fabrizio Corona. “Leggo l’articolo di Aldo Grasso e rimango esterrefatto considerata anche la stima che sia io che Fabrizio portiamo al noto giornalista” inizia. “Evidentemente anche lui, però, è caduto negli stereotipi che accompagnano il mio assistito. […] E’ chiaro che, se si pensa che Corona abbia violato le regole per essere al centro dell’attenzione, è inutile discutere. Così come è inutile discutere se si parla di trasmissioni televisive non autorizzate e rientri dopo l’orario consentito”. Chiesa sottolinea poi come Grasso (come molti altri) non si sarebbe informato abbastanza sull’accaduto per poterne parlare.

“Si tratta di affermazioni gravi fatte in un contesto delicato a proposito di un uomo in grave difficoltà psicofisica. A volte, un po’ di comprensione (in ogni senso) non guasta. Mi dispiace ma, il mio assistito, nonostante le sue precarie condizioni, mi ha incaricato di procedere giudizialmente nei confronti di Aldo Grasso”: così si conclude il post, seguito poi dalla firma dell’avvocato che fa le veci di Corona.

Inutile specificare come Fabrizio Corona sia un personaggio complesso, che sul web trova sia sostenitori che haters. Il post, però, sembra aver riunito l’opinione pubblica: quasi tutti i commenti sotto la fotografia (un estratto dell’articolo di Grasso) sembrano essere d’accordo che qualsiasi sia la colpa, un uomo in difficoltà psicologiche dovrebbe ricevere aiuto e non giudizi.