Test psicologico, la chiave che scegli svela il tuo desiderio recondito

Ognuno di noi ha un desiderio recondito, se volete scoprire qual è non vi resta che scegliere una delle chiavi di questo test.

La diffusione capillare ed invadente dei social ha avuto come effetto secondario quello di fare diventare virali i test della personalità. Tantissimi utenti social in tutto il mondo si dilettano a svolgere questi mini test per capire quanto ci sia di vero e se riescono ad inquadrare la propria personalità. In alcuni casi, invece, la molla che spinge ad effettuarli è semplicemente la curiosità.

Il test che vi proponiamo oggi ha sì l’obiettivo di comprendere la vostra personalità e disvelarla, ma solo al fine ultimo di individuare qual è il vostro obiettivo personale nella vita, quel desiderio che più di ogni altro guida il vostro comportamento ed il modo di interagire con gli altri.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Test psicologico: qual è il vostro desiderio nascosto?

Per individuare il vostro desiderio nascosto, il test vi chiede di scegliere una delle tre chiavi che vedere nell’immagine. Ognuna di esse, infatti, ha un significato simbolico particolare che applicato alla vita di tutti i giorni viene tradotto in caratteristica personale e desiderio recondito. Siete pronti a scoprire cosa dice di voi questo test?

Chiave n°1

Se la chiave che avete scelto è la numero 1, significa che siete persone per cui il valore dell’amicizia è quello più importante. Ad un occhio disattento potreste sembrare delle persone fredde, ma solo perché date un valoro così alto all’amicizia che prima di considerare amico qualcuno è necessario che passi del tempo. Il tuo desiderio recondito è quello di raggiungere l’armonia in ogni campo della tua vita e successivamente trasmetterla a chi ti sta intorno.

Leggi anche ->Test della personalità: donna, uomo o gallina, cosa vedi per prima?

Chiave n°2

Se avete scelto questa chiave, significa che siete degli amanti dell’esplorazione e del viaggio. Siete persone libertine, il cui desiderio principale è quello di conoscere e viaggiare per sentirsi il più possibile liberi da condizionamenti. Questo tuo desiderio vi porta spesso ad annoiarvi di luoghi e persone che conoscete da un po’ di tempo, spesso infatti recidi legami pur di sentirvi liberi.

Leggi anche ->Test visivo, scoprite chi siete in realtà rispondendo al quesito

Chiave n°3

Infine se avete scelto questa chiave, significa che siete dei sognatori. Siete persone dotate di una grande immaginazione, di una capacità di linguaggio fuori dal comune e di una capacità di osservazione delle persone sorprendente. Riuscite sempre ad inquadrare chi avete di fronte e portarlo dal vostro lato con poche parole. Il vostro desiderio principale è di sviluppare al meglio le vostre abilità per poter essere d’aiuto agli altri.