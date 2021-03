Test della personalità: donna, uomo o gallina, cosa vedi per prima?

Questo test della personalità permette di delineare qual è la tua caratteristica principale e ciò che ti rende unico.

L’immagine che trovate sopra è un’illusione ottica e come tutte le immagini di questo tipo permette agli osservatori di vedere figure differenti. I test sulla personalità basati sull’osservazione di simili immagini, si fondano sull’idea che il vedere prima una figura rispetto ad un’altra sia legata a qualcosa di inconscio, ad un nostro modo di approcciarci alla vita. Solitamente, infatti, questi test tendono ad evidenziare una nostra caratteristica fondante, la quale ha aspetti sia positivi che negativi ed in un certo senso condiziona la nostra vita.

Sull’affidabilità di tali test, invero, non ci sono prove sufficienti a supporto. L’affrontarli, infatti, è più che altro un atto di curiosità, una voglia di mettersi in gioco e cercare di capire se ci ritroviamo nella descrizione o se comunque tale descrizione ci porta a riflettere su qualcosa che solitamente non teniamo in considerazione.

Test sulla personalità, cosa vedete prima: un uomo, una donna o una gallina?

Senza indugiare oltre, vi lasciamo ai risultati del test.

L’uomo con i baffi

Se la prima cosa che avete notato è l’uomo con i baffi, significa che siete persone molto intelligenti. La vostra personalità è ammaliante e coinvolgente, motivo per cui tutti coloro che vi circondano ne sono attratti. Quando decidete di intraprendere un percorso, imparate tutto ciò che serve per diventare i più bravi.

La donna

Gli osservatori che notano il volto di una donna con il rossetto sono persone determinate e caparbie. Quando vi mettete in testa di raggiungere un obiettivo, non importa quanto tempo ci mettiate, ma non ci sarà nulla che potrà impedirvi di farlo. Con il tempo avete anche imparato a dare il giusto peso alle cose e a dosare le vostre energie.

La gallina

Se invece avete notato come prima cosa la gallina, significa che siete persone attente ai dettagli, dotate di una grande capacità di concentrazione. Nella vita siete sinceri e trasparenti con chiunque, tendete ad analizzare le persone che vi trovate di fronte per conoscerle nel minimo dettaglio. Questo perché volete comprendere se sono altrettanto sincere e perché non volete essere influenzati da un giudizio superficiale o legato ad eventi passati, ma valutare in maniera oggettiva ogni cosa.