La nuova puntata dell'”Isola dei famosi” 2021 è iniziata ma le polemiche non finiscono mai. Tommaso Zorzi ha scoccato una freccia avvelenata contro Brando.

Ci siamo! E’ partita la nuova puntata dell'”Isola dei famosi” 2021, la terza di questa nuova stagione sofferta e incerta fino all’ultimo, condotta da Ilary Blasi. Nuova edizione, nuove polemiche, come di consueto: questa volta al centro Elisa Isoardi e Brando Giorgi, che al suo arrivo ha subito iniziato una querelle con l’ex fidanzata di Matteo Salvini. E ci si è messo anche Tommaso Zorzi, opinionista assieme a Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini, a mettere il carico da novanta e lanciare una provocazione a Brando.

Isola dei famosi, Zorzi provoca Giorgi sulla Isoardi

Ilary Blasi ha voluto mettere i naufraghi di fronte a quanto successo la scorsa puntata, in particolare Elisa Isoardi e Brando Giorgi. I due sono stati protagonisti di uno scontro fatto di frecciatine e scontri diretti. La polemiche che è stata sollevata è se Giorgi, arrivato quando i naufraghi si trovavano sull’Isola già da tre giorni, volesse usurpare la Isoardi o meno. Elisa è vista come una leader sia dai telespettatori, sia dagli altri naufraghi e l’arrivo di Brando ha scombussolato gli equilibri.

Arrivare dopo gli altri non è mai semplice: le dinamiche sono già consolidate, così come gli equilibri di potere e i ruoli all’interno del gruppo. E il fatto che anche Giorgi abbia un carattere forte e un atteggiamento da leader ha fatto pensare che potesse sostituire la Isoardi nel suo ruolo di “queen“, come l’ha definita Elettra Lamborghini. Tra i due qualche screzio, che però pare essersi risolto buttandola in caciara.

Ma stasera Zorzi è tornato all’attacco e ha lanciato una provocazione, chiedendo a Brando se i tre giorni di ritardo nel suo arrivo non gli siano serviti per studiare la situazione ed eventualmente sostituire la Isoardi nel suo ruolo di leader. La tensione è stemperata poi da Iva Zanicchi che sostiene che “Nel pollaio ci possono essere solo un gallo e una gallina”. Vedremo come si evolverà la questione…