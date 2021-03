Non è stata una passeggiata il matrimonio tra Brando Giorgi e la sua amata: prima del grande “sì” i due hanno dovuto superare una dura prova.

Brando Giorgi e Daniela Battizzocco formano una delle coppie più belle e longeve del mondo dello spettacolo. L’amato attore ha condiviso con la sua donna 19 anni di amore, durante i quali sono anche nati due meravigliosi figli: Camilla, 17 anni, e Niccolò, 14. Il loro matrimonio è stato celebrato con rito civile nel 2013, e dopo tanti questi anni la coppia è finalmente riuscita a realizzare anche il sogno di sposarsi in chiesa. La strada per giungere a questo traguardo, però, non è stata così spianata come si potrebbe pensare.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Le pene d’amore di Brando Giorgi e Daniela

Brando Giorgi ha dovuto ottenere l’annullamento della Sacra Rota del precedente matrimonio per poter sposare la sua dolce metà davanti a Dio. Quel che non tutti sanno è che nel 2015 la coppia ha attraversato una profonda crisi. “Eravamo finiti nel vuoto, nel silenzio, nel distacco – ha confessato l’attore in un’intervista -. Come accade a tantissime coppie insieme da anni, logorate dai problemi quotidiani, anche noi ci stavamo allontanando”.

Leggi anche –> Brando Giorgi, la verità sulla storia con la cantante Mietta: cosa accadde

“A un certo punto non ci capivamo più – ha aggiunto Brando Giorgi -. Ero sul punto di lasciare tutto: ci ha salvato la fede”. Certe cose, si sa, non sono mai come sembrano. L’importante, però, è che i due siano riusciti a ritrovarsi e a salvaguardare tutto ciò di bello e importante che hanno costruito assieme. Per la gioia dei fan, che hanno inondato i social di commenti entusiastici dopo le loro nozze: “Sembra un matrimonio principesco! Auguri!”, “Che spettacolo 👏 Auguriiiiiii”, “Siete una meraviglia, tu Daniela sei sempre stata bella e al matrimonio sei stupenda Auguroni di cuore ancora ❤️, Siete bellissimi, auguri!”. Evviva gli sposi.

Leggi anche –> Brando Giorgi, chi è la moglie Daniela Battizzocco: età, foto, carriera in tv