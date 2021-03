Ferzan Ozpetek è sposato, chi è il marito Simone Pontesilli: la loro storia

Ferzan Ozpetek, chi è il marito Simone Pontesilli: tutto quello che sappiamo sulla coppia che si è sposata nel 2016.

Ferzan Ozpetek, regista e scrittore, è un personaggio talmente famoso sul panorama dello spettacolo italiano che quasi non ha bisogno di presentazioni. L’uomo ha lavorato con le attrici più famose del nostro paese, e i suoi film sono stati distribuiti in tutto il mondo.

Ferzan Ozpetek, la storia dell’unione con Simone Pontesilli

Ferzan Ozpetek è nato ad Istanbul il 3 febbraio 1959, ma è venuto in Italia durante gli studi universitari e ha deciso di non andarsene più. Tra i suoi film più famosi ricordiamo “Le fate ignoranti” (2001), “Saturno contro” (2007), “Un giorno perfetto” (2008) e “Rosso Istanbul” (2017). Da più di 20 anni l’uomo è fidanzato con Simone Pontesilli: i due si sono sposati a settembre del 2016 tramite unione civile nella sala consiliare del Campidoglio di Roma, dove vivono insieme. Si è trattato di una cerimonia quasi segreta, con pochissimi ospiti.

Durante un’intervista rilasciata all’Huffington Post Ozpetek ha spigato che non ama le definizioni: “Detesto quando mi dicono “suo marito”. Ogni volta rispondo sempre che il marito ce l’hanno le donne, non io. Io non ho un marito, ma un compagno di vita, un compagno di viaggio”. Il regista ha continuato a spiegare: “Il termine sposato non è esatto: non c’è il matrimonio in Italia”, e difatti ciò che hanno ottenuto lui e Pontesilli è stato un semplice riconoscimento dei diritti.