Test visivo: Biancaneve o Sherlock Holmes, cosa vedi per primo?

Questo semplice test visivo vi chiede di scegliere quale tra i due noti personaggi immaginari vedete per primo.

Questo test sulla personalità basato sulla contemporanea presenza di due personaggi molto amati della letteratura è stato a lungo uno dei più noti e cercati sul web. Si tratta di un test visivo basato sull’osservazione di un disegno abbozzato. La presenza dei due soggetti non è definita, ma solo frutto di un’illusione visiva. Il vedere uno piuttosto che un altro a primo acchito, dunque, potrebbe rivelare alcuni aspetti della vostra personalità.

Come sempre in questi casi, però, non bisogna prendere i risultati del test come oro colato, si tratta più di un gioco, il cui risultato è più un’osservazione logica che un’analisi completa della vostra psiche e del vostro modo di approcciarvi al mondo. Ma perché riteniamo che sia un’osservazione logica? Perché uno dei due personaggi è quello che risulta evidente, mentre l’altro è solo una risultanza del primo.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Test visivo: Biancaneve o Sherlock Holmes?

Fatte le premesse del caso non ci resta che lasciarvi spazio al test e ai risultati collegati alla vostra risposta: cosa avete visto prima Biancaneve o Sherlock Holmes?

Leggi anche ->Test della personalità, qual è l’animale che vedete prima?

Biancaneve

Come già anticipato c’è un personaggio che è più evidente e questo è sicuramente Biancaneve, tratteggiata dal disegnatore in base alla figura resa nota dal cartone animato firmato Disney. Se la prima faccia che avete visto è quella della principessa, allora significa che siete persone razionali. La vostra mente è logica e analitica e raramente i vostri ragionamenti ed le vostre opinioni vengono offuscate dall’emozione. Siete persone pragmatiche, in grado di risolvere ogni genere di problema senza troppa difficoltà o tentennamenti.

Leggi anche ->Test visivo: in questo disegno c’è una ragazza, la vedete?

Sherlock Holmes

Paradossalmente l’aver visto Sherlock Holmes non fa di voi delle persone che basano la propria vita su logica e deduzione. Tuttavia l’aver visto il volto del celebre investigatore ci dice che siete dei perfezionisti. Siete persone acute e perspicaci, attente anche al minimo dettaglio pur di ottenere un miglioramento nella vostra vita. Solitamente non vi concedete errori, ma quando capitano dovreste imparare da essi.