Jessica Morlacchi è fidanzata? Le ultime notizie sulla sua vita privata

La cantante e bassista Jessica Morlacchi non ha mai parlato molto della sua vita privata, ma delle sue recenti storie rivelano qualcosa

La cantante e bassista romana Jessica Morlacchi (leva 1987), è nota nel mondo dello spettacolo italiano sin dal 2001, quando ha fatto il suo debutto come leader della band pop-rock Gazosa. Il gruppo raggiunge una notorietà stratosferica grazie al brano Www.mipiacitu, uscito nell’estate 2001 e diventato un tormentone non solo per quella stagione, ma anche per gli anni a venire. Nel 2003, tuttavia, Jessica Morlacchi decide di abbandonare i Gazosa per dedicarsi ad una carriera da solista. Molto amata dai suoi fan, la cantante ha partecipato anche a programmi quali The voice of Italy nel 2013 e all’edizione 2019 di Tale e quale show. Sebbene sia una forza della natura sul palcoscenico, che dà tutta se stessa a chi la scolta, Jessica è sempre stata piuttosto refrattaria a parlare della sua vita privata. Tuttavia, sembra che qualcosa stia cambiando ultimamente.

Jessica Morlacchi potrebbe avere un nuovo amore

Da alcune sue recenti storie sul suo profilo Istagram, sembrerebbe che l’ex cantante dei Gazosa sia fidanzata, o che almeno abbia un nuovo amore. Infatti, riposta un’immagine nelle sue storie che non lascia alcun dubbio.

Nonostante Jessica Morlacchi abbia oramai 33 anni, sembra ancora in gradi di vivere l’amore con la stessa freschezza di un’adolescente. Come se fosse la prima volta che vive un’emozione simile, la cantante sembra cercare di riempirsene il più possibile, godendone appieno. L’amore e l’infatuazione per una persona possono colpire in modi assai differenti, ma quando ti prende quel sentimento quella persona può diventare davvero importante. Anche quando hai la luna storta, non vuoi vedere nessuno, la gente non ti piace e vorresti solo stare a casa a guardare Netflix. Persino in quei momenti l’unica persona che potresti voler vedere è quella amata. E lo sa bene Jessica Morlacchi, che ha postato un’immagine con scritto “Quando non è giornata evito tutti tranne te“. Il suo commento è stato ancora più esplicativo: “Ed è lì che capisci di essere nella me**a! Quando, non solo non lo eviti, bensì cerchi la sua attenzione!”

