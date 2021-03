Stasera in Tv, “Inferno”: trama, cast e curiosità

By

Stasera in Tv arriva “Inferno”. Un film emozionante che lascerà i telespettatori con il fiato sospeso. Scopriamo di più.

Il terzo capitolo della saga ispirata a i libri di Dan Brown andrà in onda questa sera alle ore 21.15. Ai telespettatori basterà sintonizzarsi su tv8 per immergersi in un thriller davvero avvincente.

Vedremo ancora una volta Tom Hanks nei panni del professor Robert Langdon, uno studioso di simbologia. Sarà proprio lui a dover sventare la minaccia che rischia di mettere in pericolo il genere umano.

Stasera in tv, “Inferno”: ecco tutto quello che c’è da sapere sul film

La pellicola è stata distribuita per la prima volta nel 2016. Il cast vede come sempre spiccare Tom Hanks. Tra gli altri ci sono anche Felicity Jones, Ben Foster, Omar Sy, Irrfan Khan, Sidse Babett Knudsen, Fausto Sciarappa, Ana Ularu.

In questo terzo film Langdon si trova in Italia senza avere memoria degli eventi recenti. Nell’ospedale fiorentino viene curato dalla dottoressa Sienna Brooks. Il professore è costretto però a fuggire dopo l’incursione armata di alcuni uomini. Mentre è in fuga dagli uomini che lo vogliono uccidere, Langdon e la dottoressa dovranno anche fare i conti con un pazzo che vuole sterminare la popolazione.

Secondo questo misterioso individuo il mondo sarebbe sovrappopolato e sono necessarie misure drastiche per risolvere il problema. Ispirandosi a Dante Alighieri cercherà di diffondere un virus letale.

Il film è stato girato in diverse città. Tra queste troviamo la bellissima Budapest, Istanbul, Firenze, Venezia e Padova. C’è una curiosità anche per quanto riguarda il titolo del film. La pellicola avrebbe dovuto intitolarsi “Headache“, proprio come riferimento alla commozione celebrale del protagonista.