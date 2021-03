Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore insieme per la festa di Nathan

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore si ritrovano dopo i numerosi screzi. Il figlio Nathan è il loro principale punto di incontro.

Come tutti sappiamo tra la Gregoraci e Briatore ci sono stati degli scambi di opinione anche molto intensi. I gossip si sono consumati tra giornali, web e programmi tv.

I loro battibecchi sembrano essersi fermati soprattutto grazie al figlio Nathan Falco che riesce sempre a far ritrovare loro un punto di equilibrio. Vediamo cos’è successo.

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore: insieme per un’occasione speciale

La ex coppia ha messo in pausa le dispute e i battibecchi in occasione dell’undicesimo compleanno di Nathan Falco. Il bambino ha voluto festeggiare non solo con la sua famiglia ma anche con qualche amico. Immancabile una grandissima torta rosso nera: un prova inconfutabile della passione per il Milan.

Nonostante questo riavvicinamento temporaneo è chiaro che l’imprenditore e la showgirl abbiano trascorso momenti burrascosi. La partecipazione al grande fratello di lei non è stata molto apprezzata da Briatore soprattutto per il vortice di gossip che si era generato. Si era addirittura arrivati a parlare di un possibile contratto che avrebbe legato i due.

Ad oggi però non è chiaro a che punto sia il loro rapporto. Tra loro pare non ci sia più nulla ma non si capisce se siano o meno in buoni rapporti. Sicuramente grazie all’abbandono prima e al termine del GF Vip, l’attenzione mediatica si è spostata dalla coppia che forse ha potuto chiarirsi privatamente.

I rapporti sembrano già distendersi dopo che la Gregoraci aveva deciso di lasciare la Casa in occasione del Natale. “Sono contento che lei sia uscita dalla Casa del GF e lo abbia fatto per passare le vacanze con Nathan, da grande mamma qual è” aveva dichiarato Briatore.