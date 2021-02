Flavio Briatore sorprende tutti: inaspettato flirt con Valentina Kolesnikova

L’imprenditore Flavio Briatore sembrerebbe aver definitivamente accantonato Elisabetta Gregoraci. Il suo nuovo flirt è Valentina Kolesnikova.

Sembrerebbe tirare aria di novità nella vita del celeberrimo Flavio Briatore. L’uomo pare abbia scelto di accantonare il rapporto con l’ex moglie Elisabetta Gregoraci e di lanciarsi verso un nuovo flirt. Si chiama Valentina Kolesnikova la fortunata, ed è stata eletta Miss Russia Earth 2018. Niente ritorno di fiamma dunque per l’imprenditore e la Gregoraci, almeno per adesso. Scopriamo insieme tutti gli ultimi gossip e le indiscrezioni inerenti alla faccenda.

Le speranze di tutti i più romantici sono crollate di fronte alla notizia. Nessun riavvicinamento tra Briatore e la Gregoraci, tutt’altro. I fan hanno sperato fino all’ultimo in un ritorno di fiamma in seguito all’avventura della soubrette al Grande Fratello Vip, ma le cose sembrerebbero aver preso una piega decisamente inaspettata. L’imprenditore infatti potrebbe essere intenzionato a ricominciare da zero insieme Valentina Kolesnikova, la splendida Miss Russia Earth 2018, accantonando definitivamente Elisabetta.

La patata bollente è stata lanciata dal magazine Diva e Donna. Quest’ultimo ha parlato di un segretissimo incontro tra Briatore e la Kolesnikova, avvenuto non molto tempo fa nel Principato di Monaco. Secondo quanto dichiarato dal settimanale, pare che Valentina abbia alloggiato all’hotel Hermitage e che si sia incontrata al Cipriani con l’imprenditore per un pranzo. La stessa Valentina ha documentato il suo viaggio a Monaco tramite social, ma nelle immagini e nei video condivisi è comparsa sempre da sola. Miss Russia Earth 2018 ha però fatto un selfie accanto ad una lussuosa auto, citando la Formula 1. Che si sia trattato proprio di un riferimento a Briatore?

Valentina Kolesnikova: chi è il nuovo flirt di Flavio Briatore

Secondo alcune indiscrezioni, Flavio Briatore ha scelto di accantonare la storia con Elisabetta Gregoraci e di lanciarsi verso una nuova avventura con la splendida Valentina Kolesnikova. L’imprenditore e la soubrette calabrese rimaranno legati per sempre dl figlio Nathan Falco, ma pare abbiano preso definitivamente strade diverse.

La Kolesnikova è una modella e attrice di 30 anni. È di origini russe ma vive oramai a Milano da diversi anni. La ragazza ha vinto il titolo di Miss Russia Earth 2018 ed ha posato per niente meno che Playboy e For Men. Non si hanno ancora molte informazioni in merito al flirt con Briatore. Ci toccherà dunque aspettare un nuovo colpo di scena per scoprire qualcosa di più.