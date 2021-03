Le nuove date dei concerti di Mannarino per il 2022. I giorni e cosa fare se avete già acquistato il biglietto.

La situazione pandemica legata al Coronavirus, purtroppo, ancora sembra non cedere il passo alla vita normale. Così il mondo della musica, dei festival e dei concerti è costretto ancora fermarsi. La ripartenza è ancora purtroppo molto lontana e proprio per questo motivo anche Alessandro Mannarino, cantautore romano, ha deciso di rimandare le sue date del tour al 2022.

La decisione di rimandare il tour

Il perdurare dello stato di emergenza legato al Coronavirus ancora non lascia spazio alla musica dal vivo e ai concerti come li abbiamo sempre conosciuti. Ancora non possiamo affollarci, abbracciarci e cantare all’unisono le canzoni dei nostri cantautori preferiti. Così Mannarino ha deciso di rinviare le date del suo tour al 2022. Una decisione sicuramente sofferta dopo più di un anno senza concerti, ma tragicamente necessaria. Chiaramente i biglietti acquistati per le date che sono state rimandate rimangono validi.

I concerti di Mannarino: performance a 360°

Dovremo quindi aspettare ancora prima di ritrovarci a cantare i brani dei 4 album di Mannarino ai suoi concerti. Ma sicuramente, quando potremo di nuovo ritrovarci sotto al suo palco lo spettacolo sarà unico e speciale. I brani come Me so ‘mbriacato, Apriti Cielo o il Bar della Rabbia, meritano un palco e un pubblico rilassato, pronto a divertirsi senza paura e, per questo, i live di Manarino ancora dovranno attendere. Del resto i suoi concerti sono considerati da tutti come i migliori in assoluto al momento in circolazione. Questo grazie non solo alle canzoni, ma anche proprio alle performance dell’artista. Tra arrangiamenti nuovi e un’intraprendenza spettacolare, Mannarino è un performer a tutti gli effetti.

Le nuove date dei concerti di Mannarino

Vediamo allora quali sono le date riprogrammate dei concerti di Mannarino con il calendario aggiornato del 2022.

Venerdì 08 Ottobre 2021 | Verona – Arena di Verona

Giovedì 17 febbraio 2022 | Roma – Palazzo dello Sport

Venerdì 18 febbraio 2022 | Roma – Palazzo dello Sport

Domenica 20 febbraio 2022 | Napoli – Palapartenope

Giovedì 24 febbraio 2022 | Bari – Palaflorio

Sabato 26 febbraio 2022 | Assago (MI) – Mediolanum Forum

Sabato 05 marzo 2022 | Torino – Pala Alpitour

Lunedì 07 marzo 2022 | Firenze – Mandela Forum

Venerdì 11 marzo 2022 | Catania – Palacatania

Come abbiamo già specificato in apertura dell’articolo, chi avesse già acquistato un biglietto per le date di aprile 2021 potrà ovviamente riutilizzare il ticket per le prossime date del nuovo calendario aggiornato dei live di Mannarino. Date che, si spera, vedano anche qualche aggiunta in altre città italiane non appena la situazione pandemica sarà finalmente sotto controllo.

(Foto a uso stampa di Alessandro Treves)