Eduardo Scarpetta, chi è l’attore di Carosello Carosone: curiosità ed altro

L’Eduardo Scarpetta dei giorni nostri è un apprezzatissimo attore. Proprio come il suo omonimo trisavolo che ha rimodellato la commedia napoletana nel XIX sec.

Eduardo Scarpetta, è lui l’apprezzato attore che ha prestato il volto a Renato Carosone per Rai 1. La Televisione di Stato trasmette l’omaggio ‘Carosello Carosone‘ dedicato all’omonimo cantautore e poliedrico artista in ambito canoro e musicale. Lui è nato a Napoli il 14 aprile 1993 e come suggerisce il suo illustre cognome, possiede un retaggio che non tutti possono vantare.

Infatti suo trisavolo era il celebre ‘ed originale’ Eduardo Scarpetta, padre di Eduardo De Filippo, Peppino De Filippo e Titina De Filippo. Ma anche dei vari Vincenzo Scarpetta, Eduardo Passarelli e Pasquale De Filippo. I De Filippo non vennero riconosciuti da Scarpetta ed assunsero così il cognome della loro madre, De Filippo appunto. Scarpetta Sr. fu la personalità più illustre del teatro napoletano tra il XIX ed il XX secolo. Per quanto riguarda l’Eduardo dei giorni nostri invece, il suo debutto sulle scene è datato al 1992 al teatro.

Eduardo Scarpetta, lui è uno che si è dato da fare

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eduardo scarpetta (@eduardo_scarpetta)

In quella occasione il ragazzo aveva 9 anni e recitò in ‘Feliciello e Feliciella, ‘na guerra fra ‘nnammurate’, scritta proprio dal suo celebre avo cento anni fa all’incirca. Poi si è fatto le ossa come animatore nei villaggi turistici. In ‘Qui Rido’ ha anche impersonato il suo famoso antenato.

Nonostante un cognome tanto rinomato quanto ingombrante, lui ha sempre pensato a lavorare sodo senza avere alcun tipo di favoritismo né badando a cosa avrebbe potuto dire la gente. Tutta Italia ha potuto ammirarlo con la sua parte di Pasquale Peluso ne ‘L’amica geniale’ ed anche in ‘Capri Revolution’ del 2018. Ora ecco il suo primo, grande ruolo di rilievo nei panni di Renato Carosone.

Sul conto della vita privata di Eduardo, sappiamo che vive a Napoli, dove è tornato dopo avere compiuto il necessario percorso per specializzarsi in recitazione. Pare che abbia una relazione sentimentale in corsa, come è possibile evincere dal suo profilo personale Instagram che conta oltre 34mila followers.