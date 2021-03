Covid, scoperta nuova variante a Novara: “Mix di mutazioni mai visto”

Una nuova variante di Covid è stata individuata e isolata in Italia: si tratta di un’insolita combinazione di mutazioni che preoccupa gli scienziati.

La segnalazione, in attesa delle analisi in corso presso il Ceinge di Napoli da parte della taskforce Covid-19 Regione Campania, è arrivata dal laboratorio Cerba di Milano diretto dal virologo Francesco Broccolo dell’Università di Milano-Bicocca. Una nuova variante di Covid sospetta è stata individuata e isolata in Italia. La paziente che sembra averla contratta è una donna di Novara risultata positiva al tampone, a seguito del quale è emerso che si tratta di un ceppo di coronavirus non ancora noto agli scienziati.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

La variante di Covid contratta da una donna di Novara

A destare preoccupazione è il fatto che si tratta di un’insolita combinazione di mutazioni note e nuove: la variante individuata sarebbe, secondo il dottor Broccolo, un mix tra la variante inglese, quella nigeriana, più quattro mutazioni finora non associate ad alcuna variante in particolare. Di queste quattro mutazioni, due riguardano la proteina Spike che il coronavirus sfrutta per agganciare le cellule, mentre delle altre due non si sa ancora molto. In teoria – ed è l’ipotesi più allarmante – potrebbero eludere lo schermo fornito dai vaccini, per le quali sarebbero inefficaci.

Leggi anche –> Coronavirus 17 marzo: quasi 30mila persone ricoverate in ospedale

E’ il caso di precisare che per il momento è possibile avanzare solamente ipotesi più o meno fondate e tutte da dimostrare. Quel che è certo è che, almeno per ora, la mutazione appare degna di nota e gli scienziati stanno cercando di ottenere più informazioni possibili al riguardo. Intanto sempre il dottor Broccolo ha reso noto che la paziente su cui è stata trovata la variante si trova in buone condizioni di salute ed è stata posta in quarantena, mentre suo marito per ora è risultato negativo.

Leggi anche –> Coronavirus, variante inglese più mortale, Burioni: “Possiamo batterla”