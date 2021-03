Drusilla Gucci, chi è la modella e influencer: età, foto, carriera e vita privata

By

La bellissima Drusilla Gucci ha modo di farsi ammirare a ‘L’Isola dei Famosi’. Lei colpisce non solo per l’avvenenza ma anche per tanto altro.

Drusilla Gucci, all’anagrafe Drusilla Gucci Ludolf. Segni particolari: una famiglia celebre nel mondo della moda ed una bellezza che sconquassa. Lei è nata il 4 aprile 1995 a Firenze da Stefania ed Uberto Guggi e suo bisnonno era Guggio Gucci, il fondatore della celebre casa di moda. Lei fa parte del novero dei concorrenti dell’edizione 2021 de ‘L’Isola dei Famosi’.

Stiamo parlando di una ragazza di emanare fascino già a partire dal nome: ‘Drusilla’ deriva da Drusilla Caffarelli, la moglie di suo nonno Roberto Gucci, che di Guccio era il nipote diretto essendo nato dal figlio di quest’ultimo, Aldo. Di cose ne ha fatte nel corso della sua giovane vita.

Oltre a diventare una modella, ha conseguito anche una laurea in Lingue. Pratica diversi sport, cosa che la aiuta a mantenere un fisico da sogno. In particolare ama molto l’equitazione sin da quando era bambina.

Drusilla Gucci, cosa sappiamo sulla sua vita privata

Lei stessa ci ha dato delle informazioni utili affinché possiamo conoscerla meglio, grazie ad una intervista concessa al settimanale ‘Tv Sorrisi e Canzoni’. La bellissima fiorentina si definisce assai impetuosa, facile a perdere la pazienza ed a sembrare fin troppo peperina. Nonostante un carattere forte, lei è dotata anche di grande sensibilità.

Si è cimentata pure nella scrittura e nonostante potrebbe facilmente approfittare del proprio lignaggio, essendo difatti una rampolla dei Gucci, lavora per altri marchi importanti ma non per quello di famiglia.

Sembra che lei al momento non abbia alcuna relazione in corso. Sui social ha un account Instagram con al momento più di 8mila followers. Che, c’è da giurarlo, durante e dopo ‘L’Isola dei Famosi’, aumenteranno in maniera esponenziale.