Can Yaman e Diletta Leotta sposi: “Scelta la data delle nozze”

Presto Diletta Leotta e Can Yaman saranno moglie e marito, novelli sposi quando: “Scelta la data delle nozze”.

Altro che farsa: l’attore turco Can Yaman e l’inviata a bordo campo di DAZN, Diletta Leotta, sembrano proprio fare sul serio. Mentre infatti da più parti si parla di un rapporto totalmente fittizio tra i due, addirittura c’è chi punta tutto sulle nozze dei due protagonisti del gossip più importante di questi ultimi mesi. Non è la prima volta che si fanno illazioni sulle future nozze o addirittura su una gravidanza della bella catanese.

Leggi anche-> La storia tra Diletta Leotta e Can Yaman è tutta una farsa? Ecco gli…

In particolare, nelle scorse settimane, sulla presunta proposta di matrimonio che ha sorvolato gli studi del Grande Fratello VIP ci sono stati forti dubbi. Il “Diletta mi vuoi sposare? Ti amo. Can” che è comparso sull’aereo a molti è sembrata una montatura. Invece, adesso spunta anche un’ipotetica data delle nozze.

Leggi anche-> Can Yaman e Diletta Leotta di nuovo insieme: “E’ un fotomontaggio”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Nozze di Diletta Leotta e Can Yaman: data del matrimonio e l’anello di fidanzamento

Siamo nel campo del gossip e delle illazioni, ma il sempre informato Santo Pirrotta, ai microfoni di Ogni Mattina, programma condotto da Adriana Volpe in onda su Tv8, ha lanciato la bomba su quanto starebbe per accadere. O meglio accadrà in estate. Infatti, le presunte nozze dell’anno dovrebbero celebrarsi proprio nell’estate 2021. Già da qualche giorno, infatti, Novella 2000 ha lanciato il gossip sul fatto che la coppia dovrebbe convolare a nozze l’estate prossima, adesso Pirrotta aggiunge due elementi in più.

Stando alle indiscrezioni in suo possesso, già è stata scelta la data delle nozze, che dovrebbero celebrarsi il prossimo 16 agosto. Ancora non è chiara la location, ma non è da escludere che la coppia scelga di convolare a nozze nella meravigliosa Sicilia, terra d’origine di Diletta Leotta. Non solo: Santo Pirrotta ha addirittura rivelato che Can Yaman avrebbe regalato alla sua Diletta un anello di fidanzamento, pagato circa 40mila euro. Una cifra davvero non alla portata di tutti e anche per questo il gesto non sarebbe passato inosservato.