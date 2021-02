La storia tra Diletta Leotta e Can Yaman è tutta una farsa? Ecco gli indizi

Nelle ultime settimane Diletta Leotta e il celebre attore turco Can Yaman sono usciti allo scoperto con una storia d’amore: è una farsa?

Un amore incondizionato tra la bella giornalista di Dazn, Diletta Leotta, e il celebre attore turco Can Yaman, protagonista in diverse serie famose anche in Italia. I due sono usciti allo scoperto soltanto nelle ultime settimane con diversi scatti entusiasmanti. I fan sono andati letteralmente in delirio per questo legame sentimentale, ma l’ultimo scatto postato sui profili Instagram potrebbe far sorgere dei dubbi sull’autenticità della prova del loro amore.

Diletta Leotta e Can Yaman, lo scatto

Come svelato dalla rivista “Oggi” la coppia potrebbe essere soltanto di affari con la bella e brava giornalista di Dazn pronta a sbarcare anche in Turchia per conquistare anche un’altra fetta abbondante di pubblico in compagnia dell’attore. Inoltre, come riportato in esclusiva da Fanpage.it lo scatto di San Valentino è stato realizzato con un lungo servizio sulla terrazza del ristorante Torre Normanna nei pressi di Maiori sulla Costiera amalfitana. Insieme a loro erano presenti fotografi, bodyguard e anche il loro entourage. Una foto poco romantica sempre di fronte a telecamere e macchine fotografiche e mai un momento di intimità. E così i fan sono rimasti in parte delusi per aver visto quelle scene con i propri occhi: sembra, infine, che sia tutto ben confezionato senza quell’amore presente nei film. Sarà tutto una farsa?