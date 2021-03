Brando Giorgi, la verità sulla storia con la cantante Mietta: cosa accadde

Brando Giorgi è in procinto di sbarcare sull’Isola dei Famosi 2021: ruberà cuori anche lì come fa nelle serie tv?

Brando Giorgi, all’anagrafe Lelio Sanità di Toppi è un attore romano nato il 21 maggio del 1966. Abituati a vederlo nei panni dei diversi personaggi che interpreta nelle numerose serie televisive in cui ha lavorato, da questa sera lo osserveremo in un’altra veste. Infatti, Brando Giorgi sarà uno dei naufraghi che parteciperanno a questa edizione dell’Isola dei Famosi, programma televisivo condotto da Ilary Blasi. L’attore, oggi felicemente sposato con la showgirl Daniela Battizzocco e padre di due figli, ha iniziato la sua carriera nel 1992. Oltre a debuttare come protagonista del film Cattive ragazze, in quell’anno appare anche nel videoclip di Gente Comune, canzone di Mietta. I due si conoscono su quel set e tra loro scatta una scintilla pura: i due hanno vissuto un lungo amore felice. Ma perché è finito? Scopriamolo insieme.

Potrebbe interessarti anche leggere –> Brando Giorgi, chi è la moglie Daniela Battizzocco: età, foto, carriera in tv

Brando Giorgi e Mietta: una lunga storia d’amore

Brando Giorgi e Mietta (al secolo Daniela Miglietta) si sono conosciuti nel 1992 e, oltre a Gente comune, l’attore romano ha poi lavorato anche al video di Acqua di mare, singolo di Mietta del 1993. Tra i due sboccia l’amore e vivranno una relazione piena di sentimento e passione per sette lunghi anni. Non si sa molto su come sia finita la loro relazione: sappiamo che i due, tuttavia, non ebbero figli. Dopo la conclusione della loro storia, Mietta ha poi avuto un figlio, Francesco Ian, da un chitarrista (tale Daniele). In un’intervista a Vieni da Me, programma condotto da Caterina Balivo, la cantante ha raccontato la gioiai che le dà essere madre e ha detto qualche parola sulla sua relazione con Brando Giorgi. Ha affermato: “Oggi siamo amici, abbiamo un rapporto splendido, ci sentiamo spesso anche con sua moglie Daniela. Quando si vive una storia così lunga e importante è impossibile troncare del tutto i rapporti“.

Potrebbe interessarti anche leggere –> L’Isola dei Famosi, anticipazioni del 15 marzo: colpi di scena e novità