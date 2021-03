Simon Russo, chi è l’ex marito di Valeria Graci: perché si sono separati

Simon Russo è l’ex marito di Valeria Graci e padre di Pierluigi, nato nel 2011. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Simon Russo è l’ex marito di Valeria Graci, da cui la comica ha anche avuto un figlio, Pierluigi, nato nel 2011. Il loro matrimonio è terminato qualche anno fa, ma lei solo di recente ha deciso di parlarne. Conosciamo Simon Russo più da vicino.

L’identikit di Simon Russo

Dell’ex compagno di Valeria Graci si sa poco o nulla. I due si sono conosciuti quando erano giovani e tra loro è poi nato un grande amore. Purtroppo, con il passare del tempo il rapporto si è incrinato e le liti sono diventate sempre più frequenti. Per questo motivo la coppia ha deciso di separarsi. Tra loro sembra che non ci siano buoni rapporti: mantengono un dialogo solo ed esclusivamente per amore del figlio.

Lo scorso novembre la comica e conduttrice aveva raccontato per la prima volta in un’intervista a Verissimo di aver subito violenze psicologiche: “Non ne avevo mai parlato prima – aveva spiegato -. Non perché non ce ne fosse bisogno, ma perché non volevo spettacolarizzarla, difendo molto il mio lavoro e poi forse non ero pronta”.

Poi, ospite di Domenica Live di Barbara D’Urso, Valeria Graci ha raccontato più a fondo il suo dolore. “C’è un tempo per sistemare tutto, e anche chi si occupa di questo – ha spiegato -. Quello che posso dirti è che bisogna avere coraggio, rimboccarsi le maniche, e dire basta. Che sia nella vita privata o nel lavoro, dobbiamo avere il coraggio di accettare il fallimento, può succedere, ma non è la fine della vita. Bisogna affrontare e trattare questi argomenti con grande rispetto. Io non sono diversa da un’altra donna, siamo tutte uguali. Io rido e scherzo, e di mestiere faccio questo, l’autoironia e la mia famiglia mi hanno salvato tantissimo. Bisogna a un certo punto fermarsi e capire che qualcosa non va. I miei genitori sono separati da quarant’anni, adesso sono insieme a Roma e hanno aiutato me e mio figlio a superare questo momento difficile”.

