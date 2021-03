Orrenda morte di un neonato: schiacciato dai genitori ubriachi

Una coppia è sospettata di aver schiacciato un neonato di soli quattro mesi, uccidendolo, dopo essersi messa a letto ubriaca.

Una coppia è indagata per un terribile sospetto: avrebbe letteralmente schiacciato il figlio neonato di appena quattro mesi, uccidendolo, dopo essersi messa a letto ubriachi. I genitori si sarebbero sdraiati sopra di lui soffocandolo. La tragedia si sarebbe consumata nelle prime ore dello scorso venerdì in una casa di Alhama de Murcia, località del sud-est della Spagna di meno di 20mila abitanti. Secondo fonti locali, i genitori sarebbero risultati positivi all’alcol teste ed erano sotto l’effetto di droghe.

Il drammatico “incidente” costato la vita a un neonato innocente

E’ stata la coppia a chiamare i servizi di emergenza dopo essersi svegliata e aver scoperto il neonato senza vita nel letto. Pare che i due abbiano altri quattro figli che però non si sarebbero accorti di niente. La polizia continua a indagare sulla dinamica dell’assurdo “incidente” in attesa dei risultati dell’autopsia. Secondo alcune indiscrezioni, il bambino aveva segni visibili di lividi sul suo corpicino.

La mamma, per ora anonima, pare provenga dalla Bolivia e avrebbe perso un altro bambino quando aveva solo 19 anni e viveva ancora in Sud America in circostanze che non sono state ancora rese note. Un parente si sta prendendo cura degli altri bambini mentre la donna e il suo compagno vengono interrogati. Non sono stati ancora formalmente arrestati, ma probabilmente lo saranno nelle prossime ore. Una fonte ha rivelato che la polizia locale aveva ricevuto in passato diverse segnalazioni e denunce da parte dei vicini di casa esasperati dalla musica ad altissimo volume e dai continui rumori molesti.

