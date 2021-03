Ilary Blasi, chi è la sorella Silvia Blasi: vita privata, lavoro, foto, social

Conosciamo meglio la storia di Silvia Blasi, sorella di Ilary Blasi: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata della donna

Non solo Ilary Blasi, ma anche sorelle belle quanto lei. Da una parte Melory e dall’altra Silvia Blasi, che è la più riservata essendo la maggiore delle tre I suoi genitori si chiama Daniela e Roberto Blasi con la donna che è lontana assolutamente dal mondo della televisive. Sposata con Ivan, storico compagno, con il quale ha avuto due figlie: Stella, nata il 20 gennaio 2012 e Nicole nata il 6 marzo 2015.

Ilary Blasi, le curiosità sulla sorella Silvia Blasi

Il matrimonio è avvenuto il 29 luglio del 2019 e tutta la famiglia era presente per celebrare l’evento. Alle nozze presente anche Francesco Totti insieme ai propri figli con il rapporto speciale tra le sorelle Blasi. Inoltre, si assomigliano davvero molto mettendo così in mostra tutto il loro amore attraverso filmati e video. Silvia non è molto attiva sul suo profilo Instagram, anche se può vantare circa 9mila follower.

In passato lo stesso Francesco Totti, nel suo libro autobiografico, ha raccontato del primo incontro con Ilary con la sorella Silvia che è stata protagonista in positivo per metterli in contatto all’epoca: “Quando vedo Ilary a Passaparola sono sentimentalmente libero. La sua è una situazione giù complessa perché a settembre si è trasferita a Milano per fare la letterina da Gerry Scotti durante la settimana e una volta al mese Buona Domenica. E a Milano, in quei primi mesi, si è pure fidanzata”.

Successivamente ha rivelato: “Ignaro di tutto appena la vedo in video dico: ‘Voglio sposarla’. L’aggancio che trovo si chiama Alessandro Nuccetelli e quando gli chiedo di Ilary mi presenta la sorella Silvia. Le devo molto perché per conoscere lei, inizio a tormentarla e lei invece di mandarmi al diavolo mi asseconda”.