Vi ricordate lo spot anti-pirateria? Era fatto con una canzone pirata

Una vera e propria assurdità per quanto riguarda lo spot anti-pirateria: è arrivata la condanna per aver usato una canzone pirata

Poteva sembrare uno scherzo, ma purtroppo non è. Come svelato dal fattoquotidiano.it, la Buma Stemra, società di gestione collettiva dei diritti d’autore è stata condannata da un Tribunale olandese per aver utilizzato, in uno spot antipirateria, musica pirata senza aver avuto l’ok da parte dell’autore. Lo spot anti-pirateria recitava così: “Non ruberesti mai una macchina, non ruberesti mai una borsa, non ruberesti mai un televisore, non ruberesti mai un film, scaricare da internet film piratati è come rubare, è contro la legge, la pirateria è un reato”, ma la musica presente come sottofondo non è stata mai autorizzata con l’autore che non ha avuto il suo compenso. Lo spot è diventato virale venendo distribuito in migliaia sale cinematografiche ed è stato pubblicato, inoltre, online sui siti di molte società che si occupano proprio di questo.

Spot anti-pirateria, la condanna del Tribunale di Amsterdan

Così nelle ultime ore è arrivata la condanna del Tribunale di Amsterdam che ha condannato l’utilizzo della musica nello spot anti-pirateria: una vera e propria assurdità per il mondo antipirateria che proverà a distogliere il grosso errore commesso. Ancora una volta c’è stata la conferma che non esistono ancora leggi precise per quanto riguarda i diritti d’autore per i contenuti audiovisivi. Si utilizzano spesso musiche senza l’ok dell’autore facendole circolare senza un permesso. Ora le società di gestione dei diritti, le associazioni antipirateria ed i produttori audiovisivi dovranno ritirare velocemente milioni di copie pirata dello spot in questione.