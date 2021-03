By

Rosalinda Cannavò ascoltata in Procura sul caso Losito. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip convocata oggi dai pm che indagano sull’istigazione al suicidio del produttore e sceneggiatore, scomparso nel 2019.





I giudici hanno ascoltato oggi Rosalinda sul caso, come persona informata dei fatti. Questo dopo le affermazioni rilasciate dall’ex concorrente del Grande Fratello Vip, durante il reality show, parlando con Massimiliano Morra.

Rosalinda Cannavò ascoltata dai pm sul suicidio di Teodosio Losito

Il produttore e sceneggiatore fu trovato senza vita due anni fa, nella sua abitazione romana. I pm indagano sull’istigazione al suicidio. Oggi in Procura, come persona informata dei fatti, è stata ascoltata una ex concorrente del GF Vip, ovvero Rosalinda Cannavò.

Rosalinda, proprio all’interno della casa più spiata della televisione, avrebbe fatto riferimento, parlando con Massimiliano Morra, ad una sorta di “setta” di cui entrambi gli attori erano parte. E Rosalinda avrebbe citato proprio il produttore scomparso.

Come riportato sul Corriere della sera, l’attrice è stata ascoltata dal pm Carlo Villani. Prima dell’incontro ha affermato di sentirsi “molto tranquilla”.

Durante il programma l’attrice aveva dichiarato di aver vissuto “una cosa molto seria”, di aver timore a “lottare da sola”, di non aver avuto la libertà. Mentre Morra le aveva risposto di “Non aver nulla da temere”, di voler dire la verità e di aver vissuto “in un ambiente orribile”.

I pm indagano sulla vicenda per comprendere se, su quanto raccontato in merito a quello che i media hanno definito come “Ares gate”, vi sia un fondo di verità. E dunque se sia opportuno o meno procedere nelle indagini sul suicidio di Losito.

Secondo quanto riportato dal Corriera della Sera, sulla medesima vicenda, i pm potrebbero ascoltare nei prossimi giorni anche Barbara D’Urso, Gabriel Garko e il produttore Alberto Tarallo.