Rosalinda Cannavò, il dramma interiore: “Volevo sparire e morire”

Nello studio di Verissimo Rosalinda Cannavò si lascia andare a una dolorosa confessione sull’esperienza dell’anoressia: ecco le sue parole.

Rosalinda Cannavò, semifinalista del Grande Fratello Vip e uno dei personaggi più importanti di quest’edizione del reality, ha parlato come un fiume in piena nel salotto di Verissimo. Soffermandosi in particolare sul periodo dell’anoressia, tra i più dolorosi della sua vita, l’ex gieffina ha raccontato la sua sofferenza interiore e la depressione in cui è caduta negli anni vissuti nella sua vecchia casa di produzione.

Il periodo più buio di Rosalinda Cannavò

“I disturbi alimentari erano il mio unico sfogo – ha ammesso Rosalinda Cannavò -. Io in quel momento volevo proprio sparire e morire”. L’attrice ha rimarcato quanto il gesto di Gabriel Garko di entrare in Casa e dire la verità le abbia fatto bene: senza il suo intervento, forse non sarebbe riuscita a rivelare tutta la verità.

Sul finire dell’intervista di Rosalinda Cannavò a Verissimo è entrato in studio Andrea Zenga, suo attuale fidanzato. I due sono apparsi felici e sereni, a conferma della perfetta intesa che si è creata tra loro, e lui ha ammesso che la vita fuori della Casa del Grande Fratello e delle sue intricate dinamiche è decisamente meglio. I due per adesso vivono insieme a casa di Andrea, non sanno ancora come evolveranno le cose e secondo Zenga è un po’ presto per mettere su famiglia. Fino a quando Rosalinda non troverà un posto dove stare, però, lui è ben contento di ospitarla. “Stiamo costruendo qualcosa di importante”, ha aggiunto Andrea con tutta la solennità del caso. Forse non manca molto al lieto annuncio…

