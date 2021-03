Enzo Miccio, chi è il fidanzato Laurent: quello che si sa sulla loro relazione

Il famoso wedding planner Enzo Miccio da tre anni è fidanzato con un francese di nome Laurent Miralles. Ecco il suo profilo completo.

Laurent Miralles è ufficialmente il compagno di Enzo Miccio. Origini francesi, aria colta e raffinata, Laurent si è presentato al pubblico italiano con un romantico gesto per il famoso wedding planner attraverso la trasmissione di Caterina Balivo Vieni da me nell’aprile 2019. Conosciamolo più da vicino.

L’identikit di Laurent Miralles

La biografia di Laurent Miralles, al pari della sua carriera, è avvolta nel mistero. Il fascinoso francese sembra avere una naturale tendenza alla riservatezza. Sappiamo che è originario di Parigi e vive nel cuore della Ville Lumière, ma non è dato conoscere il suo lavoro, né altri dettagli sul suo vissuto passato e presente.

Anche per questo la storia d’amore tra Laurent Miralles e Enzo Miccio non è esposta ai riflettori del jet set, anche se il wedding planner pubblica spesso foto della sua dolce metà su Instagram. L’inizio della loro relazione è databile al periodo successivo alla rottura tra il wedding planner e Riccardo Marenghi (i due sono stati fidanzati fino a tutto il 2017). Sembra che anche tra il conduttore e Laurent ci sia stato un momento di rottura, poi prontamente ricomposta.

Come accennato, è stato un romantico messaggio via tv a far finire Laurent nel vortice del gossip. Il parigino ha deciso di far recapitare un video alla sua dolce metà nel salotto televisivo Vieni da me: “All’inizio tutte le storie d’amore sono belle ma poi arrivano le crisi per il carattere, la gelosia o altro. Noi ci siamo già passati e penso che tanti si lasciano perché è più facile non parlare. Mi piacerebbe che un giorno mi facessi la domanda, e se un giorno me la farai io ti risponderò ‘Sì, lo voglio’. Vorrei che mi tenessi la mano fino all’ultimo dei miei giorni”.

“Non me l’aspettavo – ha commentato Miccio -. Laurent è molto schivo, è difficile da prendere. Sono molto contento… Ho sempre cercato di non mettere in piazza le mie cose private. Abbiamo investito molto entrambi. Abbiamo attraversato momenti difficili, interruzione. Da poco è iniziato un altro nuovo cammino insieme. Abbiamo una grande forza”.

