Dario Ballantini, chi è la ex moglie Cristina: età, foto, la loro storia

Dario Ballantini è un famoso comico ed imitatore, ma cosa sappiamo della sua vita privata? E’ stato sposato una volta, con la ex moglie Cristina.

Dario Ballantini, nato a Livorno il 13 ottobre 1964 è un celebre imitatore e comico italiano, che si è fatto conoscere dal grande pubblico per la sua collaborazione con il tg satirico di Antonio Ricci, “Striscia la Notizia“.

Tra le imitazioni più celebri di Dario Ballantini ricorderemo quelle di Vasco Rossi, Bruno Vespa, Luca Cordero di Montezemolo e tante altre. Si è fatto conoscere dal grande pubblico per la partecipazione a “Striscia la Notizia“, il programma di Antonio Ricci che lo ha voluto nel suo team di inviati e lo ha poi inserito anche in “Paperissima Sprint“. La sua arte di imitatore e trasformista lo hanno reso celebre, ma Ballantini è noto anche per la sua vena artistica. E’ infatti un pittore molto stimato dagli esperti del settore.

Dario Ballantini, il rapporto con la ex moglie Cristina

Dario Ballantini ha esposto in diverse città italiane le sue opere pittoriche e, dal 2016, ha iniziato a realizzare anche delle sculture in bronzo. Sulla parete di ingresso della Metropolitan International School a Miami c’è un suo dipinto di ben 10 metri. Inoltre, il celebre imitatore è figlio d’arte. Il padre era un ex pittore e il nonno un attore che ha recitato con Paolo Panelli ed Erminio Macario.

Per quanto sui suoi profili social siano presenti moltissime foto dei suoi travestimenti o delle sue opere, Dario Ballantini non condivide quasi mai aspetti della sua sfera privata. E’ un uomo molto riservato che tiene alla sua privacy. Sappiamo però che nel 1994 si è sposato con la compagna Cristina Ballantini, con la quale ha avuto i primi figli: Ilaria e Nedo. Nel 2005 è nato il terzogenito, Deleo, nato da una relazione avuta con Eleonora Giaiotti, terminata nel 2006. Il comico ha alle spalle due famiglie e tre figli e del rapporto con la ex moglie si sa ben poco, in quanto tiene molto alla sua riservatezza. Entrambi sono originari di Livorno e sono rimasti in buoni rapporti, in quanto lei è spesso ospite alle sue mostre.