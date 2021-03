Stasera in tv, Le Iene Show: anticipazioni sulla puntata del 9 marzo

Questa sera andrà in onda una nuova puntata del programma Mediaset, Le Iene Show: scopriamo in anticipo cosa succederà.

L’appuntamento con Le Iene Show torna questa sera, martedì 9 marzo su Italia 1 a partire dalle 21.20. Come ogni settimana, per l’appuntamento del martedì al timone del programma ci saranno Nicola Savino e Alessia Marcuzzi. La coppia di conduttori è ormai rodata ed è dunque una sicurezza di successo per quanto riguarda il gradimento del pubblico. Com’era immaginabile la puntata di oggi sarà in parte dedicata al 71° Festival di Sanremo, con la presenza di servizi dedicati ai protagonisti della kermesse canora.

Parentesi Sanremo a parte, come al solito il programma proporrà servizi dedicati a disagi della popolazione, con approfondimenti su problematiche particolari che una comunità. Servizi tesi a smascherare le frodi messe in atto ai danni di soggetti vulnerabili, o approfondimenti su casi di cronaca irrisolti o controversi.

Le Iene Show: anticipazioni sulla puntata del 9 marzo

Le uniche anticipazioni apparse sul web le ha condivise Mediaset sulla pagina dedicata a Le Iene Show. Ad inizio puntata ci saranno ospiti i Maneskin, freschi vincitori della kermesse canora. Dopo la vittoria il brano ‘Zitti e Buoni’ ha scalato tutte le classifiche di gradimento ed in una settimana ha superato il milione di ascolti solo su Spotify. La rock band si esibirà in studio, riproponendo il brano che ha vinto Sanremo e successivamente verrà riproposta l’intervista a quattro della settimana scorsa con alcuni contenuti inediti.

L’altra anticipazione riguarda lo scherzo della settimana che vede come protagonista un altro cantante che ha partecipato a Sanremo: Ghemon. La fidanzata dell’artista sarà la complice di Nicolò Devitiis e fingerà di aver venduto 10 paia di sneakers a cui Ghemon tiene particolarmente poiché parte di una collezione. Per giustificare la vendita, la ragazza dirà al fidanzato che aveva bisogno di racimolare denaro per un intervento di chirurgia estetica.