In sole sei ore il concerto di dicembre dei Maneskin è andato sold out. La band aggiunge così una nuova data!

Un momento pazzesco. Questo è quello che stanno vivendo i Maneskin dopo il trionfo al Festival di Sanremo 2021 con il loro brano “Zitti e Buoni“. Un successo senza precedenti e una vittoria che segna notevolmente un cambio di passo rispetto al passato. Ma non finisce qui: in vista del loro concerto, in sole sei ore dall’apertura della vendita dei biglietti, hanno mandato letteralmente in sold out il Mediolanum Forum al punto che è stata annunciata già una seconda data sempre nel palazzetto a Milano.

Il successo dopo la vittoria a Sanremo 2021

Suonavano in strada a Roma. Poi sono approdati a X-Factor, hanno stupito tutti e sono arrivati secondi. Da quel momento però il loro successo è stato triplice rispetto al vincitore classico della gara e non si sono più fermati. Una carriera in ascesa che, solo per ora, ha avuto il suo apice sabato 6 marzo 2021 con il trionfo sul palco del Teatro Ariston per il Festival di Sanremo.

Ma ciò che fa raddrizzare le antenne degli altri cantanti, è il sold out in sei ore del Mediolanum Forum di Milano per la prima data del 18 dicembre 2021. Un record che ha portato i Maneskin ad aggiungere una seconda data il 19 dicembre. Un boom di biglietti venduti soprattutto dopo il trionfo a Sanremo che li ha portati davanti da un pubblico che magari, fino a quel momento, non li conosceva.

Il nuovo album dei Maneskin: data di uscita

Non osiamo immaginare poi cosa succederà quando i Maneskin approderanno come rappresentati dell’Italia all’Eurovision Song Contest! Nel mentre, il 19 marzo, uscirà il nuovo disco “Teatro D’Ira – Vol. I“. Si tratta di un primo volume di un ampio progetto musicale che inizia con Vent’Anni e procede con il singolo del Festival di Sanremo. Un disco incredibile, dal sapore dei bootleg degli anni ’70 visto che è stato registrato in presa diretta ed è tutto suonato. Ma è importante anche capire che l’ira, non è un movimento prettamente violento, anzi. È una spinta creativa che si ribella alle omologazioni e trova il luogo giusto per esprimersi proprio nel Teatro.

Le date dei concerti

Le date dei concerti dei Maneskin sono:

Martedì 14 dicembre 2021 || Roma @ Palazzo dello Sport

Sabato 18 dicembre 2021 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum (SOLD OUT)

Domenica 19 dicembre 2021 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum – NUOVA DATA

maneskin il video di “zitti e buoni”

(Fonte Immagini Ufficio Stampa Maneskin)