Dove andare e cosa fare per la Festa del Papà 2021

Come festeggiare la Festa del Papà 2021: dove andare e cosa fare per una giornata indimenticabile.

Il 19 marzo, come ogni anno, si celebra la Festa del Papà. In questo 2021, esattamente come lo scorso anno, dovremo festeggiare in modo molto più contenuto rispetto al solito per via della pandemia da Coronavirus. I viaggi all’estero sono ancora fortemente sconsigliati se non per motivi di lavoro o essenziali. Ma anche gli spostamenti tra Regioni italiane sono complicate per via di una nuova ondata di contagi dovuti alle varianti di Covid-19. Come fare allora a festeggiare la Festa del Papà? Cosa fare e dove andare?

Dove andare il 19 marzo

Se state cercando delle idee sul cosa fare e dove andare il 19 marzo, nonostante la pandemia da Covid-19 ecco qualche suggerimento per celebrare il proprio papà nel modo migliore.

Trekking in montagna con papà : non sarà come una vacanza a Bali, lo sappiamo, ma sicuramente il 19 marzo 2021 poter trascorrere una giornata con il proprio padre è comunque un regalo che non tutti possono permettersi, purtroppo. Così, se le regole della vostra Regione lo permettono, organizzate una bella passeggiata all’aria aperta magari in montagna con il vostro papà o la vostra famiglia. Trascorrerete diverse ore piacevoli, facendo un’attività che sicuramente ricorderete!

: non sarà come una vacanza a Bali, lo sappiamo, ma sicuramente il 19 marzo 2021 poter trascorrere una giornata con il proprio padre è comunque un regalo che non tutti possono permettersi, purtroppo. Così, se le regole della vostra Regione lo permettono, organizzate una bella passeggiata all’aria aperta magari in montagna con il vostro papà o la vostra famiglia. Trascorrerete diverse ore piacevoli, facendo un’attività che sicuramente ricorderete! Pic-nic al mare : se vivete in una regione con delle spiagge e non ci sono restrizioni, potete tranquillamente pensare di fare un pranzo al mare con papà in occasione della sua festa. Allargate poi l’invito anche alla mamma e ai fratelli o sorelle e vedrete che regalerete a vostro padre una bellissima giornata indimenticabile.

: se vivete in una regione con delle spiagge e non ci sono restrizioni, potete tranquillamente pensare di fare un pranzo al mare con papà in occasione della sua festa. Allargate poi l’invito anche alla mamma e ai fratelli o sorelle e vedrete che regalerete a vostro padre una bellissima giornata indimenticabile. Una giornata al museo: nelle regioni considerate gialle, quindi con un’incidenza del virus non troppo elevata, i musei sono aperti. Perché non trascorrere allora il 19 marzo visitando una mostra d’arte che piaccia sia a voi che a vostro papà? Oppure fare una gita ad un acquario per stare immersi comunque nella natura?

Queste sono ovviamente solo alcune idee sul cosa fare e dove andare per la Festa del Papà. Se poi nella vostra regione i ristoranti sono aperti si può anche pensare di fare un pranzo all’aperto seguendo sempre, ovviamente, le regole anti Covid-19.