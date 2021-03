Il match tra Borussia Dortmund e Siviglia è valido per gli ottavi di finale della Champions League: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Primi verdetti definitivi questa sera per quanto concerne gli ottavi di finale della Champions League: scendono in campo il Siviglia ospite del Borussia Dortmund in trasferta e soprattutto i campioni d’Italia della Juventus, attesi dalla partita in casa contro il Porto, dopo il due a uno rimediato in Portogallo due settimane fa.

Leggi anche –> Franco Acosta, calciatore morto a 25 anni: aveva giocato nel Villarreal

Nel match che si gioca al Westfalenstadion di Dortmund si riparte dal tre a due dell’andata per la formazione tedesca. Quest’ultima ha perso per quattro a due il big match di sabato contro il Bayern Monaco e latita in sesta posizione in Bundesliga. Non va meglio al Siviglia, quarta in Liga e reduce da due sconfitte consecutive in campionato.

Leggi anche –> Che fine ha fatto Bruno Pizzul? Oggi il telecronista compie 83 anni

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Precedenti di Borussia Dortmund – Siviglia e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera allo stadio Westfalenstadion di Dortmund tra i padroni di casa tedeschi e gli ospiti del Siviglia è un’esclusiva Sky, che sarà visibile su questa piattaforma, per gli abbonati, in diretta su Sky Sport Footbal e Sky Sport 253, canale 253 del satellite, 486 del digitale. Inoltre – per chi non fosse a casa – sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Sky Go e su Now TV, entrambi servizi in abbonamento.

Terza sfida tra le due squadre compresa quella dell’andata, in precedenza c’erano stati altri due precedenti nella fase a gironi dell’Europa League 2010/11. Vittoria spagnola all’andata in trasferta con rete di Luca Cigarini, al ritorno invece le due formazioni pareggiarono con il punteggio di due a due. Segnarono in quell’occasione il loro nome sul tabellino dei marcatori Kagawa, Romaric, Kanoute e Subotic.

Borussia Dortmund e Siviglia, le due squadre in campo: le formazioni

Terzic e Lopetegui stanno completando le loro scelte in vista della partita di questa sera. Ecco le possibili formazioni: