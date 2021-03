L’Acquario di Genova con le animazioni Edutainment cerca di sensibilizzare tutti sul tema dell’inquinamento da plastica e sulla salvaguardia dell’ambiente marino.

Lentamente, nonostante la pandemia da Coronavirus, alcune realtà come musei e acquari stanno riaprendo nelle zone considerate gialle. I turisti e i visitatori possono tornare a visitare questi luoghi di cultura, ovviamente seguendo le regole del distanziamento sociale e, neanche a dirlo, dell’utilizzo della mascherina. L’Acquario Di Genova, proprio a tal proposito, nella sua seconda settimana di riapertura ha coinvolto il pubblico nel progetto Life Beyond Plastic per sensibilizzare quanto più possibile, tutti sul tema dell’inquinamento.

Le animazioni Edutainment

Dal 10 marzo, in occasione del “mercoledì genovese” ossia la giornata dedicata alle visite solo di chi vive in città, fino al 18 marzo i visitatori potranno partecipare a delle visite guidate proprio per sensibilizzare in merito all’inquinamento da plastica. Come? Tramite delle animazioni nella vasca degli squali in diversi orari: 11:30 – 12:30 – 13:30 – 14:30 – 15:30. Ma non solo, nell’Acquario si potrà ammirare anche un’opera d’arte di Riccardo Buonafede sul tema dell’inquinamento dei mari, installata nel padiglione dei Cetacei. Un’altra invece si trova nel padiglione della Biodiversità.

Visite sicure e regole anti-covid all’Acquario di Genova

Il team dell’Acquario di Genova ci tiene poi a ricordare che, per rispetto delle norme anti-covid la struttura e tutto il percorso è fruibile normalmente, con ingressi contingentati, ad eccezione della vasca tattile, della sala VR Gear del giardino Un Battito D’Ali. La vasca delle foche poi è in questo momento chiusa per lavori di manutenzione.

Ovviamente sono poi predisposti dei checkpoint per il controllo della temperatura, davanti alle vasche ci sono delle segnaletiche ad hoc per evitare assembramenti, dispenser di gel igienizzanti sono disposti ovunque lungo il percorso. Insomma, visitare oggi l’Acquario di Genova non è solo un momento molto interessante a livello culturale, ma è anche un buon momento per riflettere insieme in merito alla cura e alle attenzioni che servono per salvare gli Oceani e il nostro mare dall’invasione della plastica.