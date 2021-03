Urban Theory, chi sono i ballerini ospiti di Sanremo: la loro storia – VIDEO

Conosciamo meglio la storia degli Urban Theory, i ballerini ospiti di Sanremo 2021: ecco la loro storia con tante curiosità

Un successo smisurato, uno dopo l’altra. Da protagonisti a “Italia’s Got Talent” fino a diventare celebre su TikTok per poi essere invitati al Festival di Sanremo. Tutto è iniziato in una scuola di di danza di un paesino in provincia di Imperia, proprio vicino a Sanremo. Così un’insegnante di danza, Jessica De Maria, precisamente a Vallecrosia, ha pensato di riunire cinque ballerini, un videomaker e un project manager per iniziare questo progetto del tutto innovativo. Si tratta di una crew di ballerini specializzati nel cosiddetto “tutting”, ossia una danza che ha come obiettivo quello di dare forme geometriche attraverso l’uso delle dita delle mani.

Urban Theory, tutte le curiosità sui ballerini ospiti a Sanremo

La loro esplosione è stata virale conquistando milioni di persone in tutto il mondo. Federica Pellegrini, giudice a “Italia’s Got Talent”, li ha voluti subito in finale regalando loro il suo golden buzzer. Successivamente sono stati il corpo di ballo da Fiorello durante “Viva RaiPlay”. Il loro successo è arrivato su TikTok dove il loro profilo conta più di 8 milioni di follower e 57 milioni di like totali. Artisti del calibro di Shakira, Black Eyed Peas e Snoop Dog hanno condiviso i loro filmati sensazionali che hanno conquistato ormai tutti. Un riconoscimento ancora importante quello di salire sul palco dell’Ariston proprio a pochi chilometri da casa loro. Un successo smisurato che continua a crescere sui social e non solo.