Sanremo, nuovo caso di Coronavirus: ballerine in isolamento

Festival di Sanremo, nuovo caso di Coronavirus a poche ore dalla finale: ballerine in isolamento, cosa sta succedendo.

Ancora un nuovo caso di Coronavirus che si abbatte sul Festival di Sanremo: sono sette le persone contagiate a oggi, su oltre 5mila tamponi effettuati durante la settimana del festival dal personale della Asl 1 di Imperia. Un continuo monitoraggio che ha garantito con enorme sforzo che non si creassero pericolosi cluster.

L’ultimo caso accertato riguarda una ballerina del corpo di ballo della Rai, che è risultata positiva al tampone antigenico effettuato nella tarda mattinata di oggi. Il test è stato effettuato nelle tende in piazza Borea d’Olmo, installate quindi a una manciata di metri dal teatro dell’Ariston. La giovane è in attesa ora del tampone molecolare.

Ballerina di Sanremo positiva al Coronavirus: salta l’esibizione di stasera

La ballerina si sarebbe dovuta esibire questa sera ed è stata messa in quarantena, invece le sue colleghe – proprio in attesa dei risultati del molecolare – sono in isolamento precauzionale. Per la ballerina, è evidente che salti l’esibizione di stasera. Prima di questo caso, dal monitoraggio costante di tutti gli addetti ai lavori, erano emersi come detto altri sei casi: si trattava di un orchestrale Rai, una ballerina di Elodie, un tecnico di Radio Rai, due collaboratori di Irama e un giornalista del TgR Liguria.

Senza dubbio alcuno, il caso a oggi più eclatante è quello che riguarda i due collaboratori di Irama, che hanno messo a repentaglio la partecipazione alla gara del cantante. Infatti, dopo che il primo membro dello staff dell’ex vincitore di Amici di Maria De Filippi era risultato positivo al Covid, per il cantante sarebbe dovuta scattare l’esclusione. Invece, grazie all’accordo di tutti, il cantante è rimasto in gara, sebbene sia stata mandata in onda la sua esibizione durante le prove generali.