Fiorello, il commovente ricordo di Little Tony: l’omaggio al cantante romano

By

Fiorello, sul palco di Sanremo 2021 canta Little Tony omaggiando con affetto il cantante romano: performance emozionante.

La finale del Festival di Sanremo 2021 sta andando in onda su Rai 1 proprio in questo momento. Pochi minuti fa Fiorello, che conduce questa edizione del talent con Amadeus, ha indossato una sgargiante giacca rossa e ha deciso di dedicare una performance davvero speciale al cantante romano Little Tony.

Fiorello imita Little Tony a Sanremo 2021, performance emozionante

Indossando una giacca rossa sgargiante, fedele riproduzione di quella originale di Little Tony, Fiorello ha realizzato un mash-up delle più belle canzoni del cantante e le ha cantante sul palco del teatro Ariston di Sanremo. Fiorello ha spiegato che inizialmente avrebbe voluto indossare la vera giacca dell’artista, che gli sarebbe stata spedita, ma purtroppo le misure non corrispondevano e per questo motivo ha deciso di farsela riprodurre su misura.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI!

Potrebbe interessarti leggere anche –> Fiorello, l’esibizione choc con Achille Lauro: la reazione incredula

Dopo l’emozionante esibizione, Fiorello ha ricordato anche il grande poeta Dante Alighieri citando alcuni dei versi più celebri e belli. Purtroppo il ricordo del poeta è durato poco, poiché questa è la serata finale del Festival e la maggior parte dei cantanti si deve ancora esibire. I conduttori non possono quindi perdere tempo, e anche così la puntata finirà comunque a notte fonda. Nel frattempo il pubblico online non smette di scommettere su chi sarà il fortunato vincitore di questa settantunesima edizione.