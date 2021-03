Vegas Jones, chi è il rapper milanese: età, foto, carriera, canzoni, video

Grossa vetrina per Vegas Jones, che al Festival di Sanremo 2021 si esibisce in duetto con Aiello. Ma il suo è un nome già molto conosciuto.

Vegas Jones affiancherà Aiello a Sanremo 2021, nella serata del giovedì che il Festival riserva come da tradizione ai duetti. Lui è un rapper molto noto all’interno della scena italiana. Nato a Garbagnate Milanese, nella provincia del capoluogo lombardo, il 28 settembre 1994, Vegas Jones (vero nome di Matteo Privitera, n.d.r.) prende questo peculiare nome d’arte da due personaggi distinti.

Uno è di fantasia: si tratta di Vincent Vega, interpretato da John travolta nella pellicola cult ‘Pulp Fiction’ con Quentin Tarantino alla Regia. L’altro è invece Nasir Jones, cantante rap statunitense che Privitera ha voluto omaggiare. Non solo il rap ma anche alcun sue varianti come l’hip hop hanno influenzato Matteo sin dalla sua gioventù. In generale anche l’arte da strada e dei graffiti ha saputo conquistare il cantante, che ha anche un fratellastro attivo nella scena sia come artista che come produttore. Si tratta di Majestic, con il quale però ogni collaborazione risulta tagliata. Il nome di Vegas Jones comincia a circolare con una certa insistenza a partire dal 2012, grazie ai primi video comparsi su YouTube.

Vegas Jones, un successo dietro l’altro

Fanno seguito delle raccolte che gli conferiscono ulteriore popolarità, fino al punto da renderlo noto come ‘il Principe di Cinisello’. Il rampante Jones vince un contratto con la casa discografica indie di Roma, Honiro Label, dopo avere trionfato in un contest musicale. Questo lo porta a trasferirsi nella capitale dove la sua crescita artistica prosegue con la realizzazione di ‘Oro Nero’. Questo è il suo primo mixtape dal quale giungono ‘Motorello’ e ‘Onesto’, videoclip degli omonimi brani. Nella Capitale Vegas Jones resta però tutto sommato poco, non ritenendosi soddisfatto. Anche il suo contratto con Honiro Label cessa di esistere per iniziare una collaborazione con la Dogozilla Empire di Don Joe dei Club Dogo.

Con lui hanno cantato Gué Pequeno, Gemitaiz e Fabri Fibra

È un grande successo anche ‘Chic Nisello’, realizzato nel 2016 con anche l’apparizione di Emis Killa. Rilasciato via web, risulta cliccatissimo. Nel 2017 arrivano i dischi d’oro e di platino per ‘Trankilo’ con Nitro. Lui si lega con la Universal Music Group ed arrivano altri successi, per un totale di due dischi di platino e 3 d’oro. Ancora, c’è un altro lavoro importante nel 2018: si tratta di ‘Bellaria’ in cui compaiono anche Gué Pequeno, Gemitaiz e MadMan. Il percorso compiuto da Vegas Jones culmina con il sodalizio con Sony Music a febbraio 2019 mentre a giugno esce ‘La Bella Musica’, con Fabri Fibra ospite in ‘Presidenziale’, una delle tracce dell’album. E con il duetto assieme a Aiello a Sanremo 2021 la sua immagine ottiene un ulteriore boost di popolarità.