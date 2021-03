Oroscopo del giorno, venerdì 5 Marzo: tutti i segni dello Zodiaco

By

Il weekend è oramai praticamente alle porte. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di venerdì 5 Marzo 2021.

Marzo è finalmente arrivato, e siamo tutti curiosi di scoprire cosa avrà in serbo per noi la giornata di oggi. Che cosa ci riserveranno gli astri? Quali segni saranno baciati dalla fortuna e quali no? È il momento di scommettere e lanciarsi verso nuove avventure? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di venerdì Marzo 2021.

Venerdì 5 Marzo 2021: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. Il consiglio migliore per quel che riguarda la giornata di oggi è quello di portare tanta pazienza, soprattutto in amore. Sarà necessario procedere con cautela ma senza abbandonare la positività. Sono in arrivo delle belle soddisfazioni.

Toro. La Luna uscirà oggi dalla sua opposizione e voi potrete finalmente tirare qualche sospiro di sollievo. I tempi non sono ancora maturi per le discussioni, perciò cercate di mantenere un profilo basso e di optare per la tranquillità.

Gemelli. La Luna oggi non sarà dalla vostra parte e vi metterà tra le mani qualche bella gatta da pelare. Prestate attenzione sul lavoro, è importante che allontaniate le distrazioni e che vi concentriate al massimo. Il vostro duro lavoro sarà ricompensato, non temete.

Cancro. La giornata si prospetta per voi un po’ turbolenta. Qualche contrasto, soprattutto in ambito familiare, potrebbe guastare il vostro buonumore, cercate il più possibile di mantenere la calma. Via libera invece sul lavoro, date sfogo a tutta la vostra creatività.

Leone. Le prossime ore saranno decisamente importanti per voi, dunque rimboccatevi le maniche. È arrivato il momento di soffermarsi sull’amore e sull’amicizia, e di mettere al primo posto i rapporti con le persone a voi più care. Fidatevi, ne varrà la pena.

Vergine. Buone notizie per voi dal punto di vista economico, potreste ritrovarvi con qualche soldo in più entro la fine della giornata. Prestate attenzione agli imprevisti e soprattutto cercate di non strafare, soprattutto in ambito lavorativo.

Bilancia. La giornata si prospetta per voi decisamente impegnativa, ma tutto sommato gratificante. L’amore è attualmente per voi indice di confusione, e molto probabilmente avrete bisogno di ragionare ancora un po’ prima di compiere una scelta definitiva.

Scorpione. Le prossime ore saranno per voi un po’ sottotono. Alcuni dubbi vi assillano da qualche giorno e non vi danno tregua. L’amore occuperà un ruolo fondamentale nella vostra ripresa, perciò cercate di non trascurarlo e di restare positivi.

Sagittario. La Luna sarà completamente dalla vostra parte durante la giornata di oggi, tenetevi pronti. Il consiglio migliore è quello di incentrare le vostre attenzioni su voi stessi e sul vostro benessere, accantonando per un po’ tutto il resto. Fidatevi, vi farà bene.

Capricorno. Nell’aria si avverte una gran voglia di amare e voi dovrete soltanto portare un po’ di pazienza. In ambito economico sarebbe meglio fare qualche passo indietro e studiare attentamente la situazione prima di compiere qualche scelta troppo azzardata.

Aquario. La giornata di oggi segnerà per voi un’importante ripresa. È il momento di muovere passi decisivi in amore, accantonando definitivamente la timidezza. Saturno vi metterà di fronte ad alcuni imprevisti. Non temete, saprete superarli tutti.

Pesci. Ci sarà un po’ di confusione nell’aria durante la giornata di oggi. Avrete sicuramente bisogno di ritrovare un po’ di grinta, perciò rimboccatevi le maniche ed allontanate la malinconia. Attenzione sul lavoro, potrebbero esserci motivi di scontro con i colleghi.

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi.