New York e Ibm insieme per sperimentare il pass Covid

New York sperimenta il pass Covid, si basa sulla blockchain. Insieme a Ibm, test al Madison Square Garden e Barclays Center

La lotta alla pandemia è nella fase decisiva della somministrazione dei vaccini un po’ in tutti i paesi. Chi con più o meno dosi, si appresta a rendere immuni quante più persone possibili e si inizia a guardare alla riapertura delle attività e al ritorno graduale alla normalità. Negli Stati Uniti d’America, dopo le sofferenze della prima fase della pandemia, iniziano a vedere la luce con la pianificazione dei vaccini che punta ad immunizzare tutta la popolazione entro maggio. Un traguardo ragguardevole e sorprendente considerando la situazione di qualche mese fa nella Grande Mela. Per questo motivo, nello Stato di New York guardano già avanti e hanno pensato di sperimentare, insieme al colosso dell’informatica Ibm, un pass Covid. Si tratta di una tecnologia che permette alle persone già vaccinate, o che risultano negative ad un test recente, di poter essere riconosciute.

Ney York guarda avanti con il pass Covid

Il sistema si avvale della tecnologia del blockchain e la sperimentazione è partita da due grandi luoghi simbolo della vita dei cittadini di New York: Madison Square Garden e Barclays Center. Lo strumento si chiama Excelsior pass ed è stato sperimentato grazie ad un gruppo di volontari. “L’Excelsior Pass giocherà un ruolo fondamentale per accelerare la riapertura delle attività e per portarci un passo avanti verso il raggiungimento di una nuova normalità”, ha dichiarato il governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo.

La tecnologia blockchain permette di salvaguardare la privacy degli utenti nella gestione dei dati sensibili che riguardano la propria salute. “Gli utenti possono stampare il proprio pass o memorizzarlo sui propri smartphone. Ogni pass ha un codice QR, che viene scansionato nei luoghi in cui si accede”, conclude Cuomo.

