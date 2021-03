The Magical Mystery Band sul palco del Festival di Sanremo per la serata cover con Max Gazzé e Daniele Silvestri: scopriamo di più.

Max Gazzé, che in questa 71esima edizione del Festival di Sanremo partecipa con il singolo “Il farmacista”, mette da parte la gara per la serata cover. Insieme a Daniele Silvestri ed ai The Magical Mystery Band, porterà sul palco dell’Ariston “Del Mondo” (del gruppo C.S.I). Scopriamo qualcosa di più sul gruppo!

La connessione tra i Beatles e “Del Mondo”

Qualcuno particolarmente appassionato di musica (soprattutto quella degli anni ’60 – ’70) potrebbe aver già sentito questo nome. “Magical Mystery Tour”, infatti, è un 45 giri pubblicato nel 1967 del gruppo musicale britannico più conosciuto di sempre: i Beatles. Cosa collega quindi i Fab Four alla Magical Mystery Band?

I Magical Mystery Band (conosciuti dal pubblico anche come M.M.B) sono un gruppo che in passato ha già avuto modo di collaborare con Max Gazzé. Proprio per via del nome è facile indovinare come i musicisti siano noti sopratutto per il loro tributo ai Beatles, band di cui portano spesso cover sul palco.

Ecco il testo di “Del mondo”, canzone che questa sera Max Gazzé canterà con Daniele Silvestri ed i The Magical Mystery Band:

È stato un tempo il mondo giovane e forte

Odorante di sangue fertile

Rigoglioso di lotte, moltitudini

Splendeva pretendeva molto

Famiglie donne incinte, sfregamenti

Facce gambe pance braccia

Dimora della carne, riserva di calore

Sapore e familiare odore

È cavità di donna che crea il mondo

Veglia sul tempo lo protegge

Contiene membro d’uomo che s’alza e spinge

Insoddisfatto poi distrugge

Il nostro mondo è adesso debole e vecchio

Puzza il sangue versato è infetto

È stato un tempo il mondo giovane e forte

Odorante di sangue fertile

Dimora della carne, riserva di calore

Sapore e familiare odore

Il nostro mondo è adesso debole e vecchio

Puzza il sangue versato è infetto

Povertà magnanima, mala ventura

Concedi compassione ai figli tuoi

Glorifichi la vita, e gloria sia

Glorifichi la vita e gloria è

È stato un tempo il mondo giovane e forte

Odorante di sangue fertile

Famiglie donne incinte, sfregamenti

Facce gambe pance braccia.