Stasera in tv – Festival di Sanremo 2021: news e ospiti, oggi 3 Marzo

Il 71° Festival della canzone italiana prosegue oggi, 3 Marzo, su Rai 1: tutte le anticipazioni sulla seconda serata di Sanremo 2021

Nonostante ci sia stato qualche imprevisto tipico della diretta e il rispetto delle norme emanate per contenere i contagi da Covid abbia portato la kermesse canora a essere molto diversa dalle precedenti edizioni, il Festival di Sanremo ha attratto milioni di telespettatori anche quest’anno. Un’edizione ricca di artisti, emergenti e non, e di ospiti speciali che stasera procederà con la seconda serata a partire dalle ore 20.30 su Rai 1.

Scopriamo insieme tutte le anticipazioni e qualche dettaglio in più su come procederà il Festival della canzone italiana.

Leggi anche —> Sanremo 2021, doppia disavventura per Orietta Berti: “Polizia e caduta”

Festival di Sanremo 2021

La 71esima edizione della gara canora italiana, come da annuncio ufficiale, si svolge senza pubblico in sala (e difficile non accorgersi della sua mancanza). Tuttavia, the show must go on e, pur mantenendosi rispettosa delle norme emanate dal Governo, la prima rete è riuscita a portare la competizione sul piccolo schermo anche quest’anno. Oggi, mercoledì 3 Marzo, nella Città dei fiori si alterneranno sul parco dell’Ariston i restanti 13 dei 26 Big, ossia Bugo, Gaia, Ermal Meta, Extraliscio feat. Davide Toffolo, Gio Evan, Fulminacci, La Rappresentante di Lista, Lo Stato Sociale, Malika Ayane, Noemi, Orietta Berti, Random e Willie Peyote. La Giuria Demoscopica decreterà con il suo voto la classifica provvisoria che si andà a sommare a quella delineatasi ieri.

Nuove proposte e ospiti

Si esibiranno stasera anche le restanti quattro Nuove proposte rappresentate da Davide Shorty, Dellai, Wrongonyou e Greta Zuccoli. Fra gli ospiti della serata ricordiamo Achille Lauro, che nel tempo da semplice cantante si sta profilando sempre più come performer, Elodie, alla conduzione accanto ad Amadeus, Laura Pausini, i Negramaro, Gigliola Cinquetti, Fausto Leali e Marcella Bella.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI