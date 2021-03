L’Isola dei Famosi, uno dei naufraghi si ritira prima della partenza

By

A meno di due settimane dal debutto del reality, uno dei futuri naufraghi de l’Isola dei Famosi si ritira prima di partire.

La quindicesima edizione del reality l'”Isola dei Famosi” deve ancora iniziare e già sembra partire con diversi colpi di scena. Uno dei futuri naufraghi ha deciso di non partire più per l’Honduras e di ritirarsi.

L'”Isola dei Famosi” debutterà il 15 marzo, tra poco meno di due settimane. A condurre il reality sarà Ilary Blasi, che sembra dovrà affrontare delle difficoltà ancor prima della messa in onda del programma. Uno dei sedici naufraghi pronti a partire per l’Honduras ha deciso di ritirarsi per dei problemi familiari. Stiamo parlando dell’ex Miss Italia Carolina Stramare.

L’Isola dei Famosi, uno dei naufraghi si ritira: ecco chi è

A dare la notizia del ritiro di Carolina Stramare sono stati i profili ufficiali de l'”Isola dei Famosi“: “Carolina Stramare non partirà per l’Honduras. Sopraggiunti problemi familiari le impediscono di avere la serenità necessaria per affrontare l’avventura dell’Isola dei Famosi“.

Il cast ufficiale dell'”Isola dei Famosi” si riduce quindi a quindici naufraghi. Il reality andrà in onda a partire da lunedì 15 marzo e andrà in onda ogni settimana con un duplice appuntamento, sia il lunedì che il giovedì. Ilary Blasi sarà affiancata da Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi come opinioniste della trasmissione. L’inviato sarà invece Massimiliano Rosolino. A partecipare all’edizione 2021 del reality saranno: Paul Gascoigne, Elisa Isoardi, Awed, Brando Giorgi, Vera Gemma, Drusilla Gucci, Akash Kumar, Visconte Guglielmotti, Valentina Persia, Angela Melillo, Gilles Rocca, Roberto Ciufoli, Francesca Lodo, Daniela Martani e Beppe Braida.