Chi è Greta Zuccoli: età, foto, social, canzoni e vita privata della cantante

Greta Zuccoli è una cantautrice napoletana che è in gara nelle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2021 con il brano Ogni cosa sa di te.

Greta Zuccoli è nata a Napoli, ha 21 anni e tra i suoi idoli ci sono Pino Daniele e Fabrizio De Andrè. La giovane è in gara nelle Nuove Proposte al “Festival di Sanremo 2021“ con il brano “Ogni cosa sa di te“.

Greta Zuccoli ha iniziato a studiare canto all’età di 13 anni, prendendo lezioni private; l’anno successivo di iscrive alla Scuola Musicisti Associati. Ha poi continuato il suo percorso specializzandosi nel canto jazz al Conservatorio S. Pietro a Majella di Napoli. All’età di 18 anni, insieme al chitarrista Emiliano Attolini e al tastierista Lorenzo Campese, ha fondato il trio pop-folk Greta & the Wheels. Nel 2017 hanno pubblicato un EP con il nome del gruppo, introdotto dai singoli “Darwin” e “Swinging in the town“.

LEGGI ANCHE -> Elodie, chi è l’ex fidanzato Lele: si sono conosciuti ad Amici, perchè è finita

LEGGI ANCHE -> Ghemon, chi è la fidanzata Giulia Diana: lei gli ha cambiato la vita

Greta Zuccoli, chi è la cantante napoletana tra le Nuove Proposte

La giovane artista ha sempre preferito cantare in inglese e la sua voce è stata notata dal musicista irlandese Damien Rice, che ha deciso di farla esibire in diverse tappe della sua tournée europea. Nel giugno 2019, Greta Zuccoli incide “Nitida“, il primo singolo in italiano dei Greta & the Wheels.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Greta Zuccoli (@gretazuccoli)

Il 20 ottobre 2020, è selezionata tra i 20 semifinalisti di AmaSanremo e gareggerà durante la seconda serata del “Festival di Sanremo 2021” nella categoria Nuove Proposte con il brano “Ogni cosa sa di te“. Greta non ha voluto svelare molto del brano, ma ha anticipato che “da qui parte la mia rivoluzione, che adesso è anche la vostra“. “Grazie a questa canzone ho fatto pace con una serie di emozioni contrastanti. Mi piace pensare che attraverso la musica io riesca a sciogliere i miei contrasti, mettere insieme diverse sfumature di quelle che sono“, ha rivelato l’artista.