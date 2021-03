Un fattorino di Hanoi, Vietnam, ha salvato una bambina precipitata dal dodicesimo piano di un palazzo in cui doveva fare una consegna.

Ci sono giorni che possono cambiare la vita di chiunque, che ci mettono alla prova e tirano fuori energie e coraggio che non sapevamo nemmeno di avere. Questo è ciò che è capitato ad un ragazzo, un fattorino di Hanoi (Vietnam) che domenica sera si trovava nei pressi di un palazzo per effettuare una consegna. Un gesto routinario che si è tramutato nell’occasione per fare la differenza, un’opportunità che l’uomo non si è lasciato scappare.

Secondo quanto emerso dalla cronaca locale, il fattorino si trovava in auto attendendo di poter effettuare la consegna quando ha sentito il pianto di un bambino. Istintivamente si è messo a guardare intorno per capire cosa stesse succedendo e quando ha sentito anche le urla disperate di una donna ha sporto la testa dal finestrino ed ha guardato in alto. In quel momento ha visto una bambina appesa al balcone del dodicesimo piano.

Fattorino eroe salva una bambina caduta dal dodicesimo piano

Compresa la gravità della situazione, il fattorino ha agito rapidamente, calcolando la posizione esatta da prendere per intercettare l’eventuale caduta della piccola sospesa a 50 metri da terra. Per farlo è salito sul tetto della sua auto, ma mentre si posizionava la bambina ha perso la presa ed è precipita.

Lui ha perso l’equilibrio, ma con un riflesso si è gettato in avanti ed ha intercettato la caduta della piccola, salvandole la vita. Il botto è stato talmente violento da aver ammaccato il tetto della macchina, ma per fortuna entrambi i protagonisti di questa incredibile storia stanno bene. In un video divenuto virale in rete, si vede il momento in cui la bimba si arrampica sulla ringhiera e quello successivo in cui precipita nel vuoto. Un altro video mostra l’intervento di Nguyen Ngoc Manh per salvarle la vita.