Annalisa, testo e significato di Dieci: il video dell’esibizione a Sanremo 2021

Annalisa ieri sera ha debuttato a Sanremo con il brano Dieci: vediamo l’esibizione e scopriamo testo e significato della canzone.

C’era grande attesa ieri sera per l’esordio a questo Sanremo 2021 di Annalisa. La cantante uscita da Amici è una delle artiste maggiormente amate ed ascoltare in questo momento ed ogni sua canzone scala i vertice delle classifiche. Non era una prima per lei all’Ariston, ma fino ad oggi non è mai riuscita ad imporsi nella classifica finale e questo potrebbe essere l’anno giusto per vederla trionfare.

Dotata di una voce potente ed in grado di riempire di sonorità aggiuntive la base dei brani, Annalisa riesce a cambiare registro vocale all’interno dello stesso brano con una semplicità disarmante. Se si aggiunge a questa abilità interpretativa un timbro vocale unico ed una capacità di scrittura mai banale, si capisce per quale motivo l’artista è tanto amata dal pubblico. Ieri la cantante si è esibita per la prima volta, presentando al pubblico a casa il brano Dieci, vediamo nel dettaglio l’esibizione e cerchiamo di carpire il significato del testo.

Annalisa: testo e significato del brano di Sanremo 2021, Dieci

La canzone è stata scritta dalla stessa Annalisa con la collaborazione di Davide Simonetta, Paolo Antonacci, Jacopo Matteo e Luca D’Amico. Il brano parla con estrema lucidità della fine di una relazione d’amore. In modo davvero preciso, il testo ci parla del momento in cui una coppia capisce che il sentimento non basta e le incomprensioni sono così tante e così dirompenti da far capire che sarebbe meglio voltare pagina.

In quel preciso momento le emozioni sono forti e si accavallano, da un lato si sente l’esigenza di porre fine ad un rapporto tossico, incapace di regalare quella serenità e quell’allegria che una relazione sana dovrebbe generare, dall’altro emerge l’incapacità di staccarsi da quella persona che ha rappresentato per diverso tempo il centro di gravità della tua vita. Ricordi e nostalgia portano a prolungare il periodo di rottura, ponendo la coppia nella difficile condizione di attrazione/repulsione che prolunga per dieci volte l’ultimo incontro.

Il testo

Cos’è che ti ho promesso

Non so

Non mi ricordo adesso

Me lo dici cos’hai

Siamo dentro i ghiacciai

Dieci giorni in una notte

Dieci bocche sul mio cocktail

Se è più facile scrivimi

Che hai bisogno di quello che hai perso

E va bene una volta su cento

Se ci pensi precipiti

Non ho tempo deciditi

A fine lavoro ti penso

Ho cenato col vino sul letto

E non deve andare così

Non fanno l’amore nei film

E forse non ritorno in me

Ma niente panico

Guarda come piove forte

Questo sabato

Perché l’ultima volta è sacra

Fa freddo tornare a casa

Ma non è così amara

Questa notte si impara

E sta piovendo

E sono fuori da

Fuori da me

E questa casa non ha

Niente di

Niente di te

Ma l’ultima volta è sacra

L’ultimo bacio in strada

Tu scrivimi tra un’ora

Serviranno ancora

Dieci ultime volte

Dieci

Dieci ultime volte

Vestiti fuori posto

Addormentati in un parcheggio

Baci francesi delivery

Le scenate nell’appartamento

Merito caffè latte corretto

E mi piace se esageri

Non ho tempo deciditi

Io però non ti aspetto

Mi ricordi di un libro che ho letto

E non deve andare così

Non fanno l’amore nei film

E forse non ritorno in me

Ma niente panico

Guarda come piove forte

Questo sabato

Perché l’ultima volta è sacra

Fa freddo tornare a casa

Ma non è così amara

Questa notte si impara

E sta piovendo

E sono fuori da

Fuori da me

E questa casa non ha

Niente di

Niente di te

Ma l’ultima volta è sacra

L’ultimo bacio in strada

Tu scrivimi tra un’ora

Serviranno ancora

Dieci ultime volte

Tra un’ora…

Forse non te l’ho mai detto

Forse lo sai già

Che ho bisogno di quello che ho perso

Di quella volta su cento

Non ritorno in me

Ma niente panico

Guarda come piove forte

Questo sabato

Perché l’ultima volta è sacra

Fa freddo tornare a casa

Ma non è così amara

Questa notte si impara

E sta piovendo

E sono fuori da

Fuori da me

E questa casa non ha

Niente di

Niente di te

Ma l’ultima volta è sacra

L’ultimo bacio in strada

Tu scrivimi tra un’ora

Serviranno ancora

Dieci ultime volte

Dieci

Dieci ultime volte

Dieci.