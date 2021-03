Un milione di cose da dirti di Ermal Meta: testo e video | Sanremo 2021

Ermal Meta è uno dei 26 campioni in gara al Festival 2021. Questa sera lo vedremo sul palco con “Un milione di cose da dirti”.

Questa sera, il pubblico da casa potrà gustarsi la performance di tanti artisti. Sul palco dell’Ariston sono attesi tredici Campioni e quattro Nuove Proposte. Anche oggi, Fiorello e Amadeus sono pronti a stupirci e regalarci tante emozioni.

Nella categoria campioni troviamo anche Ermal Meta. Il vincitore dell’edizione 2018 è in gara con la canzone “Un milione di cose da dirti”. Il brano parla di un amore universale e saprà sicuramente conquistare il pubblico.

Un milione di cose da dirti: ecco tutto quello che c’è da sapere sulla canzone di Ermal Meta

Prima dell’inizio del Festival, l’artista aveva fatto alcune dichiarazioni sull’inedito che porterà sul palco dell’Ariston. In base alle sue parole, il brano nasce 3 anni fa mentre Meta stava attraversando un periodo di assestamento. “Avevo un blocco emotivo interiore e l’unica cosa che potevo fare era scrivere una canzone per potermene liberare (…)”.

Ecco il testo della canzone:

Senza nome io, senza nome tu

E parlare finché un nome non ci serve più

Senza fretta io, senza fretta tu

Ci sfioriamo delicatamente

Per capirci un po’ di più

Siamo come due stelle scampate al mattino

Se mi resti vicino non ci spegne nessuno

Avrai il mio cuore a sonagli

Per i tuoi occhi a fanale

Ti ho presa sulle spalle

E ti ho sentita volare

Con le mani nel fango

Per cercare il destino

Tu diventi più bella ad ogni tuo respiro

E mi allunghi la vita inconsapevolmente

Avrei un milione di cose da dirti, ma non dico niente

In un mare di giorni felici annega la mia mente

Ed ho un milione di cose da dirti

Ma non dico niente

Ma non dico niente

Il tuo viaggio io, la mia stazione tu

E scoprire che volersi bene

È più difficile che amarsi un po’ di più

È la mia mano che stringi, niente paura

E se non riesco ad alzarti starò con te per terra

Avrai il mio cuore a sonagli per i tuoi occhi a fanale

Ce li faremo bastare

Ce li faremo bastare

Con le mani nel fango per cercare il destino

Tu diventi più bella ad ogni tuo respiro

E mi allunghi la vita inconsapevolmente

Avrei un milione di cose da dirti, ma non dico niente

In un mare di giorni felici annega la mia mente

Ho un milione di cose da dirti

Solo un milione di cose da dirti

Ti do il mio cuore a sonagli per i tuoi occhi a fanale

E senza dirlo a nessuno

Impareremo a volare

Tu mi allunghi la vita inconsapevolmente

Avrei un milione di cose da dirti, ma non dico niente

In un mare di giorni felici annega la mia mente

Ed ho un milione di cose da dirti

Ma non dico niente

Ma non dico niente

Cuore a sonagli io

Occhi a fanale tu

Chissà se dopo il successo del 2018 riuscirà ad aggiudicarsi questa edizione. Subito dopo l’esibizione di questa sera, l’articolo verrà aggiornato con il videoclip.

Secondo le parole di Meta, questo è un brano nel quale si è messo in gioco. “E’ una canzone d‘amore verticale, come se fosse una semiretta che parte e non sai dove va a finire. E’ una canzone che voglio lasciare aperta“.

Una canzone che parla d’amore in modo positivo. “Per me ha la gioia della consapevolezza di aver avuto qualcosa di importante, dell’essere felici per quello che si ha avuto piuttosto che essere tristi per quello che non si ha avuto”, queste le parole di Ermal Meta.