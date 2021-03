Irama, salta l’esibizione a Sanremo: al suo posto Noemi, cosa è accaduto

Per il cantante Irama, salta l’esibizione a Sanremo nella prima serata: al suo posto Noemi, cosa è accaduto, tampone positivo.

Il noto cantante Irama, tra i big del Festival di Sanremo 2021, non si esibirà stasera sul palco del teatro Ariston: la notizia è di questi minuti ed è clamorosa. Un membro dello staff del cantante sarebbe risultato positivo al Coronavirus. Per tale ragione, al suo posto si esibirà Noemi, mentre la sua esibizione è spostata comunque a domani.

Leggi anche –> Irama e Gaia: ritorno di fiamma per i due cantanti?

La Rai ha infatti comunicato dopo il tampone antigenico uno dei membri dello staff di Irama è risultato positivo. A scopo precauzionale, l’intero staff, compreso appunto il cantante, verrà messo in isolamento fiduciario, dunque. Intanto l’artista è stato sottoposto a tampone molecolare di verifica.

Leggi anche –> Irama, chi è: età, fidanzata, foto, carriera e vita privata del cantante

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Perché Irama stasera non si esibisce a Sanremo?

Questo per Irama, nome d’arte di Filippo Maria Fanti, è il terzo Sanremo: ha esordito ufficialmente nel panorama discografico partecipando al 66º Festival di Sanremo nel 2016 con il singolo Cosa resterà. Ma è stato soltanto dopo la vittoria ad Amici di Maria De Filippi nel 2018, che il cantante si è fatto conoscere, ottenendo contestualmente un grande successo di pubblico. Nel 2020 ha anche vinto Amici Speciali, spin off del noto talent show, e sempre lo scorso anno è stato in prima linea con iniziative benefiche nella lotta al Covid-19.

Nel 2019 c’era invece stata la seconda partecipazione al Festival di Sanremo: era entrato nella categoria Big e aveva portato in gara il brano “La ragazza con il cuore di latta”, arrivando settimo nella competizione. Il suo terzo ritorno al Festival era davvero molto atteso mai i suoi fan dovranno aspettare domani per vedere la sua esibizione. Intanto, in attesa di capire se sia o no positivo al Coronavirus, stasera al suo posto salirà sul palco Noemi. I due sono grandi amici e proprio nel 2019 hanno duettato al Festival nella quarta serata, dedicata alle cover e ai featuring.