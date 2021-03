Vite al limite: Bethany Stout pesava 275kg, com’è oggi?

Bethany Stout è stata la protagonista di una puntata di “Vite al limite” su Real Time nel 2020. Come sta oggi?

“Vite al limite” è uno show americano (in onda in italia su Real Time): ogni episodio si occupa di seguire per un anno la vita di persone patologicamente obese che prendono la decisione di dimagrire. A seguirle nel loro percorso è dottor Younan Nowzaradan; l’uomo, oltre ad aiutare i pazienti, decide (al termine della dieta) se hanno perso abbastanza peso da potersi sottoporre ad un’operazione chirurgica. Bethany Stout, la cui puntata è andata in onda il 21 maggio 2020, si è presentata come una madre affetta da una forte dipendenza dal cibo. Com’è finita la sua storia?

Una sfida difficile

Non è mai facile mettersi in gioco, sopratutto davanti alle telecamere di un programma seguito da milioni di telespettatori. Bethany Stout, però, era disposta a tutto pur di poter dimagrire abbastanza. All’inizio del suo percorso a “Vite al limite” Bethany aveva 40 anni e pesava 275kg: a convincerla a partecipare sono state le figlie, preoccupate per le condizioni di salute della madre.

L’episodio di Bethany è finito bene: la donna non solo è riuscita a perdere i 70kg necessari per essere operata, ma ne ha persi altri 25 grazie al bypass gastrico. Nonostante la preoccupazione del dottor Nowzaradan (conosciuto per essere piuttosto schietto con i suoi pazienti), Bethany Stout ha potuto festeggiare con la sua famiglia la sua incredibile trasformazione.

Molti fan del programma si chiedono che fine abbia fatto oggi Bethany. Per via del contratto firmato con “Vite al limite”, a quanto pare, la donna non possa parlare online del suo peso: ad ogni modo ha aperto un profilo Instagram per rimanere in contatto con tutti coloro che hanno tifato per lei durante il suo episodio. Nonostante Bethany non possa dire ai suoi seguaci esattamente quanto pesi, dalle foto si può notare che la donna non ha ripreso i chili persi. Anzi, spesso pubblica ricette sane e genuine a riprova del suo totale cambio di stile di vita.