Sanremo 2021, chi sono i cantanti esclusi? L’elenco completo

Il Festival di Sanremo 2021 è anche il festival dei grandi esclusi. Chi sono tutti i cantanti bocciati da Amadeus? Ecco l’elenco completo.

Ci siamo! Il Festival di Sanremo, arrivato alla sua 71°edizione è ormai alle porte. Lo spettacolo musicale più atteso e importante della televisione e della canzone italiana inizierà domani 2 marzo in diretta su Rai 1 e finirà sabato 6 marzo, giorno in cui verrà proclamata la canzone vincitrice dell’edizione 2021 del festival. Tra polemiche infinite, che d’altra parte hanno sempre accompagnato Sanremo fin dalla sua prima edizione nel 1959, Amadeus ha fatto la sua scelta anche per quest’anno. E gli esclusi sono stati tanti, spesso inaspettati. Ecco l’elenco completo.

Festival di Sanremo, gli artisti bocciati da Amadeus

Tra i grandi esclusi di questo sofferto Festival 2021, che andrà in onda eccezionalmente a marzo, a causa della pandemia di Coronavirus, c’è indubbiamente Morgan. Molti, tra cui probabilmente Morgan stesso, si aspettavano la doppietta, dato il caos mediatico generato dal siparietto con Bugo nella scorsa edizione del Festival, oscurato solo dall’avvento del Covid. Invece, Amadeus, ha deciso di escuderlo e di accogliere solo Bugo, tra le fila dei cantanti.

Leggi anche–> Festival di Sanremo, clamoroso annuncio: l’Ariston non sarà vuoto

Ma non solo! Inaspettata anche l’esclusione di Leo Gassman, vincitore di Sanremo Giovani 2020 e dei Jalisse, che dopo aver partecipato a “Ora o mai più“, si aspettavano forse che Amadeus li avrebbe presi in considerazione. Tra le 300 candidature andate male, anche quelle di Loredana Errore, ex stella di “Amici” e Pago, vincitore di “Tale e Quale show“, che si era anche detto molto deluso dalla sua esclusione dall’Ariston e che aveva provato ad entrare tra i 26 big in gara con ben tre canzoni.

Leggi anche–> Festival di Sanremo, ecco tutti gli sportivi che sono saliti sul palco nella storia

Gli altri nomi di big che hanno tentato di passare le selezioni di Amadeus, che oltre ad essere conduttore è anche direttore artistico del Festival, ma che non sono stati scelti sono quelli di The Kolors, Mr. Rain, Simona Molinari, Alex Britti, Dolcenera, Zero Assoluto, Mariella Nava, Rosanna Casale, Mietta, Valeria Marini, Giacomo Celentano e Claudio Lippi.